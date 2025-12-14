Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (14/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais.

Às 18h, o Corinthians enfrentará o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Já às 20h30, o Fluminense enfrentará o Vasco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Freiburg x Borussia Dortmund - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Bayern de Munique x Mainz - 13h30 - SporTV e OneFootball Werder Bremen x Stuttgart - 15h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Sevilla x Oviedo - 10h - ESPN 2 e Disney+ Celta x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Levante x Villarreal - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Alavés x Real Madrid - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Crystal Palace x Manchester City - 11h - ESPN e Disney+ Nottingham Forest x Tottenham - 11h - Disney+ Sunderland x Newcastle - 11h - ESPN 4 e Disney+ West Ham x Aston Villa - 11h - XSports e Disney+ Brentford x Leeds - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Milan x Sassuolo - 08h30 - ESPN e Disney+ Fiorentina x Verona - 11h - Disney+ Udinese x Napoli - 11h - Disney+ Genoa x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+ Bologna x Juventus - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

Famalicão x Estoril - 12h30 - Sem informações Moreirense x Benfica - 15h - Sem informações Arouca x Alverca - 17h30 - XSports

Copa do Brasil

Corinthians x Cruzeiro - 18h - SporTV, Premiere, TV Globo, Globoplay, GeTV e Amazon Prime Video Fluminense x Vasco - 20h30 - SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon Prime Video

