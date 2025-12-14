Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Corinthians e Cruzeiro jogarão pela Copa do Brasil às 18h (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Os jogos de hoje, neste domingo (14/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais.

Às 18h, o Corinthians enfrentará o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Já às 20h30, o Fluminense enfrentará o Vasco pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Borussia Dortmund - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Bayern de Munique x Mainz - 13h30 - SporTV e OneFootball
  3. Werder Bremen x Stuttgart - 15h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Sevilla x Oviedo - 10h - ESPN 2 e Disney+
  2. Celta x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Levante x Villarreal - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Alavés x Real Madrid - 17h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Crystal Palace x Manchester City - 11h - ESPN e Disney+
  2. Nottingham Forest x Tottenham - 11h - Disney+
  3. Sunderland x Newcastle - 11h - ESPN 4 e Disney+
  4. West Ham x Aston Villa - 11h - XSports e Disney+
  5. Brentford x Leeds - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Milan x Sassuolo - 08h30 - ESPN e Disney+
  2. Fiorentina x Verona - 11h - Disney+
  3. Udinese x Napoli - 11h - Disney+
  4. Genoa x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+
  5. Bologna x Juventus - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Famalicão x Estoril - 12h30 - Sem informações
  2. Moreirense x Benfica - 15h - Sem informações
  3. Arouca x Alverca - 17h30 - XSports

Copa do Brasil

  1. Corinthians x Cruzeiro - 18h - SporTV, Premiere, TV Globo, Globoplay, GeTV e Amazon Prime Video
  2. Fluminense x Vasco - 20h30 - SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon Prime Video

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV, Premiere, TV Globo, Globoplay, GeTV e Amazon Prime Video, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Vasco; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon Prime Video, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Mainz; veja o horário

O jogo entre Bayern x Mainz terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de West Ham e Aston Villa; veja o horário

O jogo entre West Ham x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 11h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 08h30 - Milan x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 10h - Sevilla x Oviedo - La Liga
  3. 11h - Crystal Palace x Manchester City - Premier League
  4. 11h - Sunderland x Newcastle - Premier League
  5. 12h15 - Celta x Athletic Bilbao - La Liga
  6. 13h30 - Brentford x Leeds - Premier League
  7. 14h - Genoa x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  8. 16h45 - Bologna x Juventus - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 13h30 - Bayern de Munique x Mainz - Bundesliga
  2. 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil
  3. 20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Milan x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 10h - Sevilla x Oviedo - La Liga
  3. 11h - Crystal Palace x Manchester City - Premier League
  4. 11h - Sunderland x Newcastle - Premier League
  5. 11h - Nottingham Forest x Tottenham - Premier League
  6. 11h - West Ham x Aston Villa - Premier League
  7. 11h - Fiorentina x Verona - Campeonato Italiano
  8. 11h - Udinese x Napoli - Campeonato Italiano
  9. 12h15 - Celta x Athletic Bilbao - La Liga
  10. 13h30 - Brentford x Leeds - Premier League
  11. 14h - Genoa x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  12. 14h30 - Levante x Villarreal - La Liga
  13. 16h45 - Bologna x Juventus - Campeonato Italiano
  14. 17h - Alavés x Real Madrid - La Liga

Premiere

  1. 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil
  2. 20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Freiburg x Borussia Dortmund - Bundesliga
  2. 13h30 - Bayern de Munique x Mainz - Bundesliga
  3. 15h30 - Werder Bremen x Stuttgart - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
