Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 14.12.25 7h00 Corinthians e Cruzeiro jogarão pela Copa do Brasil às 18h (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Os jogos de hoje, neste domingo (14/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais. Às 18h, o Corinthians enfrentará o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Já às 20h30, o Fluminense enfrentará o Vasco pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Freiburg x Borussia Dortmund - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Bayern de Munique x Mainz - 13h30 - SporTV e OneFootball Werder Bremen x Stuttgart - 15h30 - XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Sevilla x Oviedo - 10h - ESPN 2 e Disney+ Celta x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Levante x Villarreal - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Alavés x Real Madrid - 17h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Crystal Palace x Manchester City - 11h - ESPN e Disney+ Nottingham Forest x Tottenham - 11h - Disney+ Sunderland x Newcastle - 11h - ESPN 4 e Disney+ West Ham x Aston Villa - 11h - XSports e Disney+ Brentford x Leeds - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Milan x Sassuolo - 08h30 - ESPN e Disney+ Fiorentina x Verona - 11h - Disney+ Udinese x Napoli - 11h - Disney+ Genoa x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+ Bologna x Juventus - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português Famalicão x Estoril - 12h30 - Sem informações Moreirense x Benfica - 15h - Sem informações Arouca x Alverca - 17h30 - XSports Copa do Brasil Corinthians x Cruzeiro - 18h - SporTV, Premiere, TV Globo, Globoplay, GeTV e Amazon Prime Video Fluminense x Vasco - 20h30 - SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon Prime Video Onde assistir ao jogo de Corinthians e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Corinthians x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV, Premiere, TV Globo, Globoplay, GeTV e Amazon Prime Video, às 18h. Onde assistir ao jogo de Fluminense e Vasco; veja o horário O jogo entre Fluminense x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon Prime Video, às 20h30. Onde assistir ao jogo de Bayern e Mainz; veja o horário O jogo entre Bayern x Mainz terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, às 13h30. Onde assistir ao jogo de West Ham e Aston Villa; veja o horário O jogo entre West Ham x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 11h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 08h30 - Milan x Sassuolo - Campeonato Italiano 10h - Sevilla x Oviedo - La Liga 11h - Crystal Palace x Manchester City - Premier League 11h - Sunderland x Newcastle - Premier League 12h15 - Celta x Athletic Bilbao - La Liga 13h30 - Brentford x Leeds - Premier League 14h - Genoa x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h45 - Bologna x Juventus - Campeonato Italiano SporTV 13h30 - Bayern de Munique x Mainz - Bundesliga 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil 20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Milan x Sassuolo - Campeonato Italiano 10h - Sevilla x Oviedo - La Liga 11h - Crystal Palace x Manchester City - Premier League 11h - Sunderland x Newcastle - Premier League 11h - Nottingham Forest x Tottenham - Premier League 11h - West Ham x Aston Villa - Premier League 11h - Fiorentina x Verona - Campeonato Italiano 11h - Udinese x Napoli - Campeonato Italiano 12h15 - Celta x Athletic Bilbao - La Liga 13h30 - Brentford x Leeds - Premier League 14h - Genoa x Inter de Milão - Campeonato Italiano 14h30 - Levante x Villarreal - La Liga 16h45 - Bologna x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Alavés x Real Madrid - La Liga Premiere 18h - Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil 20h30 - Fluminense x Vasco - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. 