Antonelli vence pela 1ª vez na F1 da China, Hamilton volta ao pódio e Bortoleto não larga O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid Estadão Conteúdo 15.03.26 8h27 Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes (Instagram @kimi.antonelli) O italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou neste domingo sua primeira vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP da China, segunda etapa da temporada 2026. O piloto da Mercedes, de apenas 19 anos, liderou boa parte da prova no circuito de Xangai e confirmou o triunfo à frente do companheiro George Russell, que completou a dobradinha da equipe. Lewis Hamilton, pela Ferrari, terminou em terceiro e voltou ao pódio após um longo jejum. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid. A corrida foi marcada por muitas ultrapassagens nas primeiras voltas e por um número elevado de abandonos, incluindo problemas para equipes tradicionais. A largada foi agitada. Antonelli e Russell, que largaram nas primeiras posições, foram ultrapassados logo na primeira curva pelos dois carros da Ferrari, com Hamilton assumindo a ponta e Charles Leclerc em segundo. O italiano reagiu rapidamente e recuperou a liderança já na segunda volta ao superar Hamilton. Pouco depois, Russell também avançou no pelotão e começou a pressionar os carros da Ferrari. Enquanto isso, Max Verstappen, que partiu em oitavo, teve uma largada ruim e caiu para a parte final do pelotão, chegando a aparecer apenas em 16º. A corrida teve seu primeiro momento de neutralização na volta 10, quando Lance Stroll parou na pista com problemas no carro e provocou a entrada do safety car. A bandeira amarela levou boa parte do grid aos boxes. Na relargada, Hamilton e Leclerc protagonizaram uma disputa intensa pela segunda posição. Os dois trocaram ultrapassagens em vários momentos, o que acabou abrindo espaço para Russell se aproximar e ultrapassar ambos, retomando a vice-liderança. Na frente, Antonelli manteve ritmo consistente e chegou a abrir cerca de oito segundos de vantagem. A prova teve vários abandonos. Além de Bortoleto, Lando Norris, Oscar Piastri e Alexander Albon também não largaram por problemas técnicos. Durante a corrida, Fernando Alonso, Lance Stroll e Max Verstappen deixaram a disputa. Nas voltas finais, Antonelli ainda levou um susto ao sair da pista com pneus desgastados, mas conseguiu retornar rapidamente e perdeu apenas alguns segundos para Russell. O jovem italiano manteve o controle da prova e confirmou a vitória. A Fórmula 1 volta à pista no GP do Japão, em Suzuka, no dia 29 de março, terceira etapa do campeonato. Resultado final do GP da China de Fórmula 1 1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 56 voltas 2 - George Russell (ING/Mercedes), a 5s515 3 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 25s267 4 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 28s894 5 - Oliver Bearman (ING/Haas), a 57s268 6 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 59s647 7 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1min20s588 8 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 1min27s247 9 - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1 volta 10 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta 11 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 1 volta 12 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 1 volta 13 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 1 volta 14 - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta 15 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 1 volta Abandonaram: Max Verstappen (HOL/Red Bull), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Lance Stroll (CAN/Aston Martin). Não largaram: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (ING/McLaren), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) e Alexander Albon (TAI/Williams). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da China Kimi Antonelli Lewis Hamilton Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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