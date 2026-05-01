Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira Técnico Léo Condé pode ter algumas questões para resolver no ataque, no meio e no setor defensivo O Liberal 01.05.26 11h19 Hernández está no Remo por empréstimo do Botafogo (Samara Miranda/Ascom Remo) Em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro, o Remo se prepara para enfrentar o Botafogo pela 14ª rodada. Precisando da vitória, o time azulino tem alguns desfalques e dúvidas para o jogo. Dois deles são o atacante Diego Hernández e o volante Patrick de Paula. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os dois pertencem ao Botafogo e estão emprestados ao Remo. Como se tornou comum nos contratos do futebol, o clube cedente determina uma multa caso o atleta atue contra a equipe. Na maioria das vezes, os valores são altos. Assim, conforme as informações, o Remo teria que pagar a multa para que Hernández e De Paula jogassem contra o clube carioca, mas isso não deve ocorrer. VEJA MAIS Remo tenta quebrar tabu de 23 anos sem vencer o Botafogo Leão não supera o time carioca desde 2003 e busca encerrar sequência negativa no duelo pela Série A Remo busca primeira vitória fora para aliviar pressão na Série A Vice-lanterna, Leão encara o Botafogo no Engenhão tentando encerrar jejum e ganhar fôlego na competição Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar Para o duelo contra o Fogão, Léo Condé já tem alguns problemas para resolver. O treinador não contará com o atacante Gabriel Taliari, artilheiro da equipe azulina no Brasileirão. O jogador sofreu uma lesão de grau III A no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil. O meia Vitor Bueno também ainda se recupera de lesão. Marcelinho é dúvida para o jogo, enquanto David Braga pode retornar após passagem pelo departamento médico. Cenário O Remo ocupa a 19ª posição da tabela, com apenas oito pontos, mesma pontuação do lanterna Chapecoense-SC, que ainda tem um jogo a menos. O clube precisa vencer para diminuir a distância para sair do Z-4. O Internacional é o primeiro fora da zona e tem 14 pontos. Assim, mesmo com uma vitória sobre o Botafogo, o Remo ainda seguiria no Z-4 e teria que torcer para os rivais não somarem pontos para diminuir a diferença. Segundo o auxiliar do time, Felipe Surian, a meta azulina é somar de 18 a 20 pontos na primeira metade do campeonato e voltar da parada para o Mundial mais fortalecido para assegurar a permanência na Série A. Agenda A partida entre Botafogo e Remo ocorre às 16h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo terá cobertura completa em O Liberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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