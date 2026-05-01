Remo tem dúvidas e desfalques para o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão; confira

Em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro, o Remo se prepara para enfrentar o Botafogo pela 14ª rodada. Precisando da vitória, o time azulino tem alguns desfalques e dúvidas para o jogo. Dois deles são o atacante Diego Hernández e o volante Patrick de Paula. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os dois pertencem ao Botafogo e estão emprestados ao Remo. Como se tornou comum nos contratos do futebol, o clube cedente determina uma multa caso o atleta atue contra a equipe. Na maioria das vezes, os valores são altos.

Assim, conforme as informações, o Remo teria que pagar a multa para que Hernández e De Paula jogassem contra o clube carioca, mas isso não deve ocorrer.

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Para o duelo contra o Fogão, Léo Condé já tem alguns problemas para resolver. O treinador não contará com o atacante Gabriel Taliari, artilheiro da equipe azulina no Brasileirão. O jogador sofreu uma lesão de grau III A no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

O meia Vitor Bueno também ainda se recupera de lesão. Marcelinho é dúvida para o jogo, enquanto David Braga pode retornar após passagem pelo departamento médico.

Cenário

O Remo ocupa a 19ª posição da tabela, com apenas oito pontos, mesma pontuação do lanterna Chapecoense-SC, que ainda tem um jogo a menos. O clube precisa vencer para diminuir a distância para sair do Z-4.

O Internacional é o primeiro fora da zona e tem 14 pontos. Assim, mesmo com uma vitória sobre o Botafogo, o Remo ainda seguiria no Z-4 e teria que torcer para os rivais não somarem pontos para diminuir a diferença.

Segundo o auxiliar do time, Felipe Surian, a meta azulina é somar de 18 a 20 pontos na primeira metade do campeonato e voltar da parada para o Mundial mais fortalecido para assegurar a permanência na Série A.

Agenda

A partida entre Botafogo e Remo ocorre às 16h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo terá cobertura completa em O Liberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.