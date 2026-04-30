Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar O Liberal 30.04.26 10h19 Agora, equipe azulina tem Copa do Brasil e Série A na agenda (Samara Miranda/Ascom Remo) Após fazer a despedida da Copa Norte na última quarta-feira (29), contra o Galvez, o Remo terá um espaço maior no calendário para focar na Série A do Campeonato Brasileiro. Na vice-lanterna da competição, o time azulino precisa engatar uma reação para deixar a zona de rebaixamento. Depois do jogo contra o Galvez, o auxiliar-técnico Felipe Surian falou sobre o assunto e disse que o objetivo é somar, pelo menos, 18 pontos antes da pausa da Copa do Mundo de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "São sempre jogos difíceis, muito competitivos. A intenção do Remo é buscar sempre pontuar, uma vitória, principalmente jogando em casa. A gente sai contra o Botafogo, mas depois já tem um jogo muito difícil em casa, e é pontuar. Quanto mais pontos nós fizermos antes da parada, será bem proveitoso, e esse é o nosso objetivo: tentar buscar aí, no mínimo, de 18 a 20 pontos até essa parada", declarou o auxiliar. Eliminado com uma rodada de antecedência, o Remo fez a despedida da Copa Norte com uma vitória sobre o Galvez por 2 a 1. Assim, a equipe azulina tem para a temporada apenas a Copa do Brasil, onde tem uma boa vantagem sobre o Bahia, e a Série A. VEJA MAIS Remo vence de virada, mas se despede da Copa Norte Leão Azul reage contra o Galvez, termina em quarto no grupo com sete pontos e foca na Série A após eliminação Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino O Leão Azul é o atual 19º colocado, com oito pontos, à frente apenas da Chapecoense-SC, que tem a mesma pontuação e um jogo a menos. O time está a seis pontos do primeiro clube fora da zona, o Internacional, que tem 14. Ainda segundo Felipe, o objetivo do jogo da última quarta-feira era dar oportunidade para os jogadores que pouco têm atuado no Brasileirão. "Além da vitória, o objetivo desse jogo era fazer com que os atletas que não estavam jogando durante a Série A tivessem minutagem. Então, isso foi de bom proveito", afirmou. "Um campo até um pouco pesado dentro daquilo que é o habitual do que a gente vem jogando, mas conseguimos fazer um bom jogo, com posse e várias finalizações. Concluímos a gol; se tivesse, talvez, um pouco mais de capricho, a grama também um pouco melhor, acho que teria sido um placar mais favorável", completou o auxiliar. O Remo volta a jogar no próximo sábado (2), às 16h, no Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo-RJ, pela 14ª rodada da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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