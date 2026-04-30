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Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial

Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar

O Liberal
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Agora, equipe azulina tem Copa do Brasil e Série A na agenda (Samara Miranda/Ascom Remo)

Após fazer a despedida da Copa Norte na última quarta-feira (29), contra o Galvez, o Remo terá um espaço maior no calendário para focar na Série A do Campeonato Brasileiro. Na vice-lanterna da competição, o time azulino precisa engatar uma reação para deixar a zona de rebaixamento. Depois do jogo contra o Galvez, o auxiliar-técnico Felipe Surian falou sobre o assunto e disse que o objetivo é somar, pelo menos, 18 pontos antes da pausa da Copa do Mundo de 2026.

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"São sempre jogos difíceis, muito competitivos. A intenção do Remo é buscar sempre pontuar, uma vitória, principalmente jogando em casa. A gente sai contra o Botafogo, mas depois já tem um jogo muito difícil em casa, e é pontuar. Quanto mais pontos nós fizermos antes da parada, será bem proveitoso, e esse é o nosso objetivo: tentar buscar aí, no mínimo, de 18 a 20 pontos até essa parada", declarou o auxiliar.

Eliminado com uma rodada de antecedência, o Remo fez a despedida da Copa Norte com uma vitória sobre o Galvez por 2 a 1. Assim, a equipe azulina tem para a temporada apenas a Copa do Brasil, onde tem uma boa vantagem sobre o Bahia, e a Série A.

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O Leão Azul é o atual 19º colocado, com oito pontos, à frente apenas da Chapecoense-SC, que tem a mesma pontuação e um jogo a menos. O time está a seis pontos do primeiro clube fora da zona, o Internacional, que tem 14.

Ainda segundo Felipe, o objetivo do jogo da última quarta-feira era dar oportunidade para os jogadores que pouco têm atuado no Brasileirão.

"Além da vitória, o objetivo desse jogo era fazer com que os atletas que não estavam jogando durante a Série A tivessem minutagem. Então, isso foi de bom proveito", afirmou. "Um campo até um pouco pesado dentro daquilo que é o habitual do que a gente vem jogando, mas conseguimos fazer um bom jogo, com posse e várias finalizações. Concluímos a gol; se tivesse, talvez, um pouco mais de capricho, a grama também um pouco melhor, acho que teria sido um placar mais favorável", completou o auxiliar.

O Remo volta a jogar no próximo sábado (2), às 16h, no Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo-RJ, pela 14ª rodada da Série A. 

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