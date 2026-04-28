Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino Fábio Will 28.04.26 16h04 Glauber Gonçalves espera que as obras iniciem neste semestre (Silvio Garrido) Único representante do Norte na Série A passa por um problema sério. O Remo não possui Centro de Treinamento apto para os atletas e por isso vem duramente sendo cobrado pela torcida. Em pronunciamento da diretoria, o vice-presidente do Leão Azul, Glauber Gonçalves, falou dos investimentos do clube em estrutura e afirmou que o Remo irá investir mais ainda na construção do CT. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Glauber afirmou que o pensamento da diretoria é dar ao departamento de futebol todo suporte possível. O dirigente afirmou que o Baenão passou por melhorias que o torcedor não possui acesso e deu número de investimento feito no departamento de saúde. "O investimento é muito grande. Estamos pensando no futebol, em dar qualidade para todos os profissionais. Mexemos muito na estrutura do Baenão, onde as pessoas não vêem. Na parte dos vestiários, no departamento de futebol, e isso se gasta muito. Também fizemos um investimento alto no NASP, em torno de 1 milhão", disse Centro de Treinamento do Remo (Reprodução) VEJA MAIS Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube CT do Remo fica na Ilha de Outeiro, na grande Belém (Marcio Nagano / Arquivo O Liberal) O dirigente azulino afirmou que a empresa que ficará responsável pela construção do centro de Treinamento, leva tempo para realizar as cotações de preço. Para Glauber, as obras no CT azulino no Distrito de Outeiro deve iniciar ainda neste semestre, tendo um investimento grande do clube. “A gente vê que nas redes sociais, muitos pensam que não investimos nessa parte. Investimos muitos valores e estamos esperando o do CT. A empresa que vai fazer o financiamento da obra tá fazendo a tomada de preço. Acreditamos que nesse primeiro semestre a gente comece a fazer as obras. 'Só a empresa vai dar esses valores?' Não, vamos ter um investimento muito alto para os equipamentos e eles darão a estrutura. Iremos investir em mais 2 campos para atender às necessidades do futebol profissional, base, feminino e tudo que vamos trabalhar”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo ct do remo futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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