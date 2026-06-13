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Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito'

Douglas Santos

Fábio Will
fonte

Douglas Santos falou da importância de Neymar para o time (O Liberal)

O empate em 1 a 1 na estreia do Brasil diante do Marrocos, na Copa do Mundo, “ascendeu” o sinal de alerta na Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo Douglas Santos falou da ansiedade do primeiro jogo e, questionado sobre Neymar, falou da torcida do grupo pela sua recuperação e afirmou que ele irá ajudar muito da Seleção Brasileira.

“Queríamos vencer na estreia, mas foi importante não perder. Sabemos que temos que melhora muito, temos que entregar mais nessa Copa do Mundo e vamos seguir melhorando nos treinamentos para entregarmos a nossa melhor versão”, disse.

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Douglas Santos fez questão de frisar o mental na estreia da Seleção e o quanto isso impactou no desempenho. Douglas gostou da equipe no segundo tempo e disse que esse é o foco do Brasil para entrar diante do Haiti.

 “O inicio de Copa do Mundo envolve ansiedade e emocional, às vezes quando temos muita energia, ela age de uma forma negativa. Mas soubemos controlar o segundo tempo, melhoramos bastante e é essa entrega desse segundo tempo é que vamos levar para o próximo jogo”, falou.

Neymar

Para o lateral do Brasil, Neymar é peça importante na trajetória do Brasil na Copa do Mundo 2026 e torce para que ele se recupere o quanto antes para jogar com a camisa canarinho.

“Sabemos do que o Neymar pode entregar para o time, para a Seleção e ficamos na torcida para que ele evolua fisicamente, pois sabemos que ele vai nos ajudar muito nessa Copa”, finalizou.

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