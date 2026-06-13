Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos Fábio Will 13.06.26 23h13 Douglas Santos falou da importância de Neymar para o time (O Liberal) O empate em 1 a 1 na estreia do Brasil diante do Marrocos, na Copa do Mundo, “ascendeu” o sinal de alerta na Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo Douglas Santos falou da ansiedade do primeiro jogo e, questionado sobre Neymar, falou da torcida do grupo pela sua recuperação e afirmou que ele irá ajudar muito da Seleção Brasileira. “Queríamos vencer na estreia, mas foi importante não perder. Sabemos que temos que melhora muito, temos que entregar mais nessa Copa do Mundo e vamos seguir melhorando nos treinamentos para entregarmos a nossa melhor versão”, disse. VEJA MAIS Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos Douglas Santos fez questão de frisar o mental na estreia da Seleção e o quanto isso impactou no desempenho. Douglas gostou da equipe no segundo tempo e disse que esse é o foco do Brasil para entrar diante do Haiti. “O inicio de Copa do Mundo envolve ansiedade e emocional, às vezes quando temos muita energia, ela age de uma forma negativa. Mas soubemos controlar o segundo tempo, melhoramos bastante e é essa entrega desse segundo tempo é que vamos levar para o próximo jogo”, falou. Neymar Para o lateral do Brasil, Neymar é peça importante na trajetória do Brasil na Copa do Mundo 2026 e torce para que ele se recupere o quanto antes para jogar com a camisa canarinho. “Sabemos do que o Neymar pode entregar para o time, para a Seleção e ficamos na torcida para que ele evolua fisicamente, pois sabemos que ele vai nos ajudar muito nessa Copa”, finalizou. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes seleçao brasileira copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 FUTEBOL Com golaço de Vini Jr, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 Após sair atrás do placar, Seleção Brasileira reage com Vini Jr e inicia Mundial com um ponto 13.06.26 21h41 Futebol Brasil inicia busca pelo hexa diante de Marrocos em Nova Jersey Seleção de Carlo Ancelotti estreia na Copa do Mundo cercada de expectativa contra adversário que se consolidou entre as principais forças do futebol internacional 13.06.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 FUTEBOL Após saída do Paysandu, lateral direito se despede e dispara: 'Um clube que tem sim seus defeitos' Bruno Oliveira usou a rede social para dizer adeus ao Papão e agradecer ao apoio da torcida 14.06.26 0h05 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 VALIOSA Camisa de Pelé da final da Copa de 58 vai a leilão com valor estimado de R$ 30 milhões O período de lances começa em 29 de junho e termina em 16 de julho, poucos dias antes da decisão da Copa do Mundo de 2026 02.06.26 13h06