Mascote da Seleção, Canarinho Pistola é vetado pela Fifa dos jogos da Copa do Mundo de 2022

O Brasil terá um desfalque para a Copa do Mundo de 2022. O mascote da Seleção, conhecido pela torcida brasileira como Canarinho Pistola, foi proibido pela Fifa de estar presentes no estádio durante os jogos da equipe.

A proibição não é restrita ao mascote do Brasil. A entidade máxima do futebol veta que qualquer pessoa além de jogadores, fotógrafos, cinegrafistas, comissão técnica e estafe fiquem no gramado. A ideia é deixar o brilho do jogo para os atletas.

Apesar disso, o Canarinho Pistola está no Catar junto com a comissão técnica do Brasil. A ideia é que o mascote fique do lado de fora do estádio durante os jogos, fazendo a festa com torcedores que não puderam ver as partidas ao vivo.

Vale destacar que a Fifa possui os próprios mascotes que representam a competição. Neste ano, quem anima as arquibancadas antes dos jogos é o La'eeb, um personagem inspirado no lenço usado na cabeça das pessoas no mundo árabe.

Em 2019, o Canarinho Pistola também foi vetado de entrar em campo, mas na Copa América, no Brasil.