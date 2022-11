Copa do Mundo 2022: Capitão, Thiago Silva exalta a Seleção e pede: 'Confiem na gente'

Capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, o zagueiro Thiago Silva concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), às vésperas da estreia contra a Sérvia, na quinta (24), às 16h, no Estádio Lusail. Em um dos momentos da conversa com os jornalistas, Thiago deixou um recado aos torcedores e pediu aos brasileiros que confiem nesta equipe: "A gente pode passar ao torcedor o que passamos entre nós, de acreditar em tudo o que foi feito até este momento. Estamos prestes a fazer uma estreia de Mundial, em uma posição muito favorável no sentido de estar bem em todas as áreas".

"Peço a torcida que confiem na gente, estamos prontos para fazer uma grande Copa do Mundo. Claro que o título está muito distante, mas sonhar é grátis e sonhamos com isso", declarou Thiago Silva.

Mesmo aos 38 anos, Thiago Silva afirmou estar no melhor momento da carreira. Fato é que o jogador é fundamental na defesa do Chelsea-ING e é titular absoluto da Seleção. Apesar das críticas - principalmente por ter chorado nas oitavas da Copa de 2014, contra o Chile -, Thiago apontou que agora é outro momento:

"Algumas coisas mudam com o passar do tempo, o mais natural é que hoje sou um cara muito melhor preparado. Às vezes você precisa bater a cara na parede para aprender. Por vezes temos que passar por estes processos. Hoje com certeza sou um cara bem melhor preparado para este momento, super tranquilo e super à vontade aqui dentro, com a confiança de todos. Isto demonstra o quão respeitoso sou com eles, e fico bem tranquilo neste momento. Estou aproveitando, é a melhor versão do Thiago Silva. Aos 38 anos estou atravessando uma das melhores fases da minha carreira", concluiu.

