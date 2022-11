Copa do Mundo 2022: cada jogador da Seleção receberá R$ 5,3 milhões de premiação pelo hexa

O prêmio pelo título da Copa do Mundo pode render a cada jogador da Seleção Brasileira o montante de um milhão de dólares da CBF - aproximadamente R$ 5,3 milhões. O "bicho", como é conhecido no futebol a bonificação por metas alcançadas, será o maior da história caso a equipe comandada por Tite alcance o hexa no Catar. A informação foi divulgada pelo jornalista Silvio Barsetti, do portal Terra.

O valor foi definido antecipadamente ao início do Mundial: ocorreu em setembro, quando o grupo realizava os últimos amitosos preparatórios, na França. Além dos 26 jogadores, a comissão técnica também será premiada, mas em fatias menores do montante total de 42 milhões de dólares (cerca de R$ 222,6 milhões). Apenas Tite e seus auxiliares mais próximos vão ganhar a mesma quantia que os jogadores.

A premiação pelo título não saíra dos cofres da CBF, mas do valor pago pela FIFA ao campeão, que é de U$ 42 mi. A CBF vai manter a tradição dos acordos das últimas Copas e repassar esse valor integralmente para ser dividido pelo grupo canarinho.

Comparativo

Em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial na Copa do Mundo da Coreia do Sul e Japão, a premiação integral paga pela FIFA foi de U$ 100 mil. Em 1994, nos Estados Unidos, a CBF recebeu U$ 80 mil pelo tetra.