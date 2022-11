Copa do Mundo 2022: Alemanha protesta contra decisão da FIFA de proibir faixa com frase 'One Love'

A seleção da Alemanha protestou contra a decisão da FIFA (Federação Internacional de Futebol) de proibir a braçadeira com a frase “One Love” (Um Amor, em tradução livre), que seria um manifesto contra as leis anti-LGBTQIA+ do Catar, nos jogos da Copa do Mundo de 2022. Antes do início da partida contra o Japão, nesta quarta-feira (23), os jogadores alemães taparam a boca na foto oficial do jogo.

Além da manifestação, o capitão da equipe, o goleiro Neuer, entrou com a braçadeira escondida debaixo da manga da camisa.

A Seleção da Alemanha foi uma das equipes que reclamaram bastante da decisão da FIFA de impedir as manifestações a favor da diversidade durante os jogos da Copa. Na última segunda-feira (21), em jogo contra o Irã, a Inglaterra também fez um protesto antes do início da partida. Os jogadores ingleses se ajoelharam em campo em manifestação contra a decisão.

O Catar é um país que recebe várias críticas por conta dos problemas relacionados aos direitos humanos, como a criminalização da homoafetividade e a falta de direitos das mulheres.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)