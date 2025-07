Após 14ª rodada, Remo aumenta chances de acesso e Paysandu diminui possibilidades de queda, diz UFMG

A rodada 14 do Campeonato Brasileiro Série B foi benéfica para os representantes paraenses na competição. Remo e Paysandu venceram seus compromissos, com o clube azulina conquistando a sua primeira vitória fora de casa e o clube alviceleste emplacando a terceira vitória consecutiva e deixando a lanterna da Série B. De acordo com os estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Remo aumentou suas chances de acesso, o mesmo ocorrendo com o Paysandu, só que aumentando as chances de se livrar do rebaixamento.

O triunfo do Remo diante do Athletic-MG, por 2 a 1 e de virada, colocou o Leão Azul colado ao G4. O clube azulino está com a mesma pontuação que o Avaí-SC (23 pontos), mas perde no saldo de gols para a equipe catarinense. Com a vitória na última rodada, o Remo aumentou suas chances de acesso, que antes era de 19,3%, hoje chega a 27,7%.

No quesito rebaixamento, o Remo também teve queda nos números. Antes da 14ª rodada, os estudos da Universidade Federal de Minas Gerais apontavam que o Leão Azul possuía 8,5% de chances de queda para a Série C. Depois do triunfo da última rodada, as chances de rebaixamento caíram para 4.9%.

Já na outra ponta da tabela, o Paysandu, que luta contra o rebaixamento, conseguiu enfim deixar a lanterna da competição. O Papão venceu a Ferroviária-SP, na Curuzu, por 2 a 1, de virada, conquistando a terceira vitória em sequência. Com o triunfo o Paysandu coma 13 pontos e está apenas três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento (Botafogo-SP com 16 pontos). A vitória bicolor fez as chances de queda diminuírem. O que antes era de 58,6%, hoje são de 46,6%.

Mesmo brigando contra o Z4, o Paysandu possui chances de acesso à Série A. O clube bicolor tem 2.5% de chances de subir de divisão no Brasileirão, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (MG).

Os próximos compromissos de azulinos e bicolores na Série B ocorrem no sábado (5). O Remo pega o Cuiabá-MT, em Belém, no Mangueirão às 16h. Já o Paysandu encara o Avaí-SC, também no sábado (5), às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). As duas partidas serão transmitidas pelo Portal OLiberal,com e também para Rádio Liberal +.