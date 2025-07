Quartas de finais da Segundinha do Parazão estão definidas; veja os confrontos

Em meio ao Mundial de Clubes e a Série B do Campeonato Brasileiro, a Segundinha do Parazão segue e já definiu os confrontos, datas, horários e locais das quartas de finais. A competição vale duas vagas na elite do futebol paraense em 2026. A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada das quartas de finais, onde outo clubes seguem vivos no sonho de chegar à Primeira Divisão estadual.

Os quatro jogos das semifinais serão realizados no próximo sábado (5). Já as partidas de volta não foram definidas pela FPF, porém, poderão ser disputadas nos ias 12 e 13 desse mês. As partidas de ida terão como palco o Ceju e os estádios Jaime Sena Pimentel, Arena Verde e Arena Marajó.

Jogos de ida – Sábado (5)

União Paraense x Urumajó – 10h – Ceju (Belém)

Itupiranga x São Raimundo – 15h30 – Estádio Jaime Sena Pimentel (na cidade de Itupiranga (PA))

Paragominas x Amazônia Independente – Arena Verde (na cidade de Paragominas (PA))

Tapajós Marajó x Canaã – Arena Marajó (na cidade de Breves (PA))

O chaveamento da competição para as semifinais também ficou definido. O vencedor de Amazônia Independente x Paragominas pega quem passar de Urumajó x União Paraense. Já quem vencer o confronto entre São Raimundo x Itupiranga, pega quem passar de Tapajós Marajó x Canaã.