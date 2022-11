Copa do Mundo 2022: FIFA proíbe Bélgica de usar a palavra 'Love' no segundo uniforme; saiba mais

A FIFA (Federação Internacional de Futebol), mais uma vez, proibiu frases ou objetos que manifestam apoio à comunidade LGBTQIA+ na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira (21), determinou que a Bélgica tire a palavra “Love” (Amor, em inglês) do segundo uniforme da seleção belga, do contrário, a equipe europeia não poderá jogar com o traje.

A Seleção da Bélgica lançou a camisa branca, com detalhes coloridos e com a palavra “Love” na gola, em setembro. O time pretendia usar o uniforme em alguns jogos da Copa.

O porta-voz da Bélgica, Stefan Van Loock, afirmou que a equipe usará o uniforme principal nos três primeiros jogos, mas, caso eles passem para a próxima fase, a questão será novamente discutida.

VEJA MAIS

O presidente da Federação Belga, Peter Bossaert, disse, ao site Nieuwsblad, que a FIFA não deixou “escolha”.

“A palavra 'amor' deve desaparecer. É triste, mas a Fifa não nos deixa escolha. O resto do uniforme permanece inalterado”, apontou Peter Bossaert.

A decisão da FIFA acompanha a determinação, também polêmica, que proibiu as seleções europeias de usarem as braçadeiras de capitães nas cores do arco-íris. A Inglaterra, Alemanha, Gales, Dinamarca e a Bélgica pretendiam entrar em campo com as abraçadeiras em protesto.

O Catar é um país que recebe várias críticas por conta dos problemas relacionados aos direitos humanos, como a criminalização da homoafetividade e a falta de direitos das mulheres.

O Código Penal do Catar proíbe a homossexualidade e prevê até o apedrejamento como punição. Mesmo que a FIFA tenha no estatuto, no artigo 3, a proteção dos direitos humanos, a entidade não tem se posicionado sobre essas questões.

Agenda

A Bélgica estreia na próxima quarta-feira (23), às 16h, no estádio Al Rayyan Stadium. Os belgas estão no grupo F, que, além da Seleção Canadense, tem Marrocos e Croácia.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)