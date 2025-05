Águia de Marabá empata com Manaus e segue invicto na Série D

O Águia de Marabá segue invicto no Campeonato Brasileiro da Série D. O Azulão empatou pelo placar de 1 a 1 com o Manaus-AM, na tarde deste sábado (3), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (MA), em jogo válido pela 3ª rodada do grupo A1.

Quem saiu na frente do placar foi a equipe visitante. O volante Weverson abriu o marcador com um chute de longe, aos 16 minutos do primeiro tempo, calando o Estádio Zinho Oliveira. Manaus 1 a 0.

O Águia de Marabá foi para cima, tentou de todas as formas, mas esbarrava na má pontaria. O Gavião segurou o jogo até o finzinho da partida, foi quando o Azulão deu o bote e deixou tudo igual com Romarinho, em cobrança de falta, aos 47 minutos do segundo tempo, fazendo a festa com a torcida do Águia.

O empate manteve a invencibilidade do Águia na Série D. Com o ponto somado o Azulão agora possui 7 pontos na classificação do grupo A1 e ocupa a 2ª colocação, já que foi ultrapassado pelo Manauara-AM, que goleou a Tuna pelo placar de 3 a 0. O próximo compromisso do Azulão na Série D será diante do Manauara, no domingo (11), às 16h, no Estádio da Colina.