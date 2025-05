Copa do Mundo 2026: veja dicas para paraenses conseguirem o visto americano

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será sediada em três países diferentes: Estados Unidos, Canadá e México. Com isso, o sonho de muitos paraenses de acompanhar os jogos do torneio pode ficar um pouco mais distante, devido a alguns obstáculos, como o encarecimento do dólar em relação ao real e, principalmente, a exigência de vistos para entrada nesses países.

Para auxiliar os leitores nos trâmites necessários para a emissão dos vistos, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrevistou Hingredy Santos, gerente de uma empresa responsável por esse tipo de documentação. Ela explicou que, apesar de os Estados Unidos terem adotado uma política mais rígida em relação aos processos de imigração, a agência não tem sentido grandes impactos nos pedidos de visto.

“Já temos alguns clientes que começaram a solicitar o visto para a Copa e tiveram o pedido aprovado. Então, não percebemos grandes mudanças nesse processo”, afirmou Hingredy.

Além disso, a gerente detalhou que houve a implementação de um programa de isenção de entrevista para alguns casos.

“Pessoas que já tiveram visto anteriormente ou cujo visto está para vencer podem solicitar a renovação sem precisar comparecer inicialmente a uma entrevista. Elas entregam a documentação, e nós a levamos ao consulado para análise. Caso julguem necessário, eles convocam para entrevista. Antes de o atual presidente assumir, a regra era que poderia participar do programa quem tivesse o visto vencido nos últimos 48 meses; porém, após a mudança de governo, esse prazo foi reduzido para 12 meses. Então, agora só pode participar do programa quem teve o visto vencido nos últimos 12 meses”, detalhou Hingredy.

Condições para elegibilidade

Para se qualificar para a renovação do visto americano sem a necessidade de entrevista, é preciso atender aos seguintes requisitos gerais:

Ser cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil.

Ter menos de 14 anos ou mais de 79 anos, ou possuir um visto americano válido — ou expirado nos últimos 12 meses — emitido quando você tinha entre 15 e 80 anos.

O visto anterior não pode ter sido perdido, roubado, cancelado ou revogado.

Não ter tido o visto americano recusado na última solicitação.

Nunca ter sido preso, condenado por crime, deportado ou impedido de entrar nos Estados Unidos.

Ter realizado a coleta biométrica; caso não haja biometria no sistema, será necessário passar pelo processo com entrevista.

Vale destacar que, mesmo cumprindo todos esses critérios, a autoridade consular pode solicitar a entrevista, caso julgue necessário.

Documentação necessária para a emissão do visto

Alguns trâmites são indispensáveis para o procedimento, como possuir um passaporte válido. Hingredy explica que, para os brasileiros, o visto para os Estados Unidos pode ser solicitado até a data de validade do passaporte. Portanto, a viagem precisa respeitar esse prazo.

“É importante lembrar que a pessoa deve sair do país até a data de vencimento do passaporte e do visto. Enquanto estiver nos Estados Unidos, é necessário estar com o passaporte e o visto válidos”, ressaltou a gerente.

Segundo a profissional, é de extrema importância comprovar todas as informações preenchidas no formulário DS-160 — processo exigido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para solicitar vistos de não imigrante.

“Qualquer erro de preenchimento no formulário pode resultar na negativa do visto. Por exemplo, as perguntas envolvem dados pessoais, endereço, telefone, redes sociais, o que você faz no Brasil e seu emprego. Tudo o que você informa no formulário precisa ser comprovado.”

Taxas

Hingredy detalhou como funciona o procedimento do visto americano: “É preciso pagar algumas taxas importantes. A taxa consular, que corresponde ao valor do visto, atualmente é de 185 dólares, mas pode ser paga em reais via boleto bancário, ficando hoje em torno de R$ 1.073,00. Esse valor varia conforme a cotação do dólar — não diariamente, mas pode ser ajustado em caso de alterações significativas da moeda.”

Ela também falou sobre a taxa de devolução do passaporte: “Após a entrevista, o passaporte fica retido na embaixada ou consulado para a emissão do visto, e, para que ele seja enviado de volta ao solicitante, é cobrada uma taxa de R$ 64,00.”

“Além desses custos, quem reside em cidades fora dos grandes centros com consulados, como Belém, deve considerar despesas extras, como deslocamento, hospedagem e alimentação. Também pode haver a contratação de uma assessoria para auxiliar no processo, especialmente para quem não domina o inglês — o que é recomendável para garantir que a entrevista ocorra sem problemas”, explicou.

Locais para entrevista

Os prazos para agendamento da entrevista não são longos, segundo Hingredy. Apesar da proximidade da Copa do Mundo e do Mundial de Clubes 2025, a demanda tem sido atendida.

“Por exemplo, em Brasília, consigo agendamento para a próxima semana, em cerca de 15 dias. Os prazos dependem do local, mas não estão muito distantes para a entrevista”, disse Hingredy.

A entrevista pode ser feita nas seguintes cidades:

Com dois dias de procedimento (biometria + entrevista):

Rio de Janeiro

Brasília

São Paulo

“Nesses locais, o procedimento leva dois dias, pois o solicitante deve comparecer ao CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto) para biometria e foto, e depois ao consulado para a entrevista”, explicou.

Com procedimento em um único dia:

Recife

Porto Alegre

“Nessas cidades, o procedimento é feito em um único dia, no consulado, onde ocorrem tanto a biometria quanto a entrevista. Em Recife, é importante observar que, em períodos chuvosos, o agendamento pode ser alterado”, acrescentou.

Prazos

O procedimento para obtenção do visto começa com o preenchimento do formulário, seguido do pagamento da taxa consular e, posteriormente, o agendamento da entrevista presencial. O resultado do visto é informado no momento da entrevista.

“Na hora da entrevista, o oficial informa se o visto foi aprovado ou negado. Se for aprovado, ele fica com o passaporte para emitir a etiqueta do visto, que é colada no documento e, depois, enviada ao solicitante — para a residência, caso a taxa de devolução tenha sido paga. Se o visto for negado, o passaporte é devolvido junto com uma carta padrão explicando que o solicitante não comprovou vínculos suficientes com o Brasil ou que o oficial não ficou convencido de que ele retornaria ao país. Portanto, o resultado do visto é dado na hora”, comentou.

