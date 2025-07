Com a Tuna classificada, Águia ainda tem chances por mais uma vaga na próxima fase da Série D

Com a classificação garantida da Tuna Luso para a próxima fase da Série D, o futebol paraense volta suas atenções para o Águia de Marabá. A equipe do sudeste do estado vive um momento decisivo e ainda luta por uma vaga entre os quatro primeiros do Grupo A1. Após o empate em 3 a 3 com o Manaus no último domingo (13), fora de casa, o Azulão Marabaense caiu para a 5ª posição, com 16 pontos, e agora precisa vencer os dois jogos restantes para não depender de ninguém.

VEJA MAIS

O cenário ainda é favorável. De acordo com o site Chance de Gol, o Águia tem 66% de chances de se classificar, superando até mesmo o Independência, que hoje é o 3º colocado, com 18 pontos, mas aparece com 35,5% de chance. O Manaus, atual 4º colocado com 17 pontos, lidera a estatística entre os que ainda não garantiram vaga, com 87,6% de possibilidade de avanço.

A situação ficou mais complicada para o Azulão após uma sequência de três jogos sem vencer. O time, que chegou a ser terceiro colocado, viu sua vantagem desaparecer e agora encara duas decisões. No sábado (19), recebe o Independência-AC no Zinho Oliveira, em confronto direto por uma das vagas. Depois, encerra a primeira fase fora de casa, diante do GAS-RR, no dia 27.

A classificação do Águia depende, sobretudo, de vitórias. Se vencer os dois próximos compromissos, chegará a 22 pontos e terá boas chances de figurar entre os quatro classificados.

Confira as chances de classificação no Grupo A1 da Série D, segundo o Chance de Gol:

Tuna Luso (1º – 24 pontos): 100%

Manauara (2º – 23 pontos): 100%

Independência (3º – 18 pontos): 35,5%

Manaus (4º – 17 pontos): 87,6%

Águia de Marabá (5º – 16 pontos): 66%

Trem-AP (6º – 15 pontos): 8,5%

GAS-RR (7º – 14 pontos): 2,4%

Humaitá (8º – 4 pontos): 0%