Em jogo emocionante, Tuna bate Manauara e vira líder do Grupo A da Série D

Sob o forte calor de Belém, a Tuna Luso venceu o Manauara por 2 a 1 na tarde deste domingo (13), no estádio Francisco Vasques, o Souza, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paraense chegou a 24 pontos e assumiu a liderança do Grupo A, superando o adversário direto, que permanece com 23.

Tuna abre o placar no primeiro tempo com gol de Alex Sandro

Com as arquibancadas parcialmente ocupadas, torcedores buscavam abrigo do sol nas sombras do estádio. Em campo, a Tuna dominou as ações desde o início e manteve a posse de bola durante boa parte do primeiro tempo. Aos 42 minutos, após cruzamento na área, a defesa do Manauara falhou no corte e a bola sobrou para Alex Sandro, que finalizou cruzado e abriu o placar.

Manauara empata, mas Tuna garante vitória nos acréscimos

Na segunda etapa, o Manauara voltou mais organizado e passou a pressionar a saída de bola da equipe paraense. Aos 25 minutos, Kadu Barone aproveitou erro defensivo da Tuna, roubou a bola e empatou o jogo com um chute forte.

Nos acréscimos, a Tuna insistiu e conseguiu um pênalti após troca de passes na área. Ju Alagoano cobrou com precisão e garantiu os três pontos, comemorando com os torcedores presentes no Souza.

Como fica a classificação do Grupo A da Série D

Com a vitória, a Tuna lidera isoladamente o Grupo A com 24 pontos. O Manauara segue em segundo com 23. O Independência-AC ocupa a terceira colocação, com 18, e o Manaus fecha o G4 com 16. O Águia de Marabá caiu para a quinta posição, com 15 pontos, após três derrotas consecutivas.

Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, a Tuna tem seis pontos de vantagem para o terceiro colocado e está próxima da classificação.

Próximos jogos da Tuna e dos concorrentes

A Tuna visita o Trem-AP na próxima rodada.

na próxima rodada. O Águia de Marabá recebe o Independência-AC.