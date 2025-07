Castanhal e Bragantino recebem R$ 300 mil da CBF para reformas no CT do Japiim e Diogão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destinou mais recursos financeiros para a reforma de mais duas praças esportivas no Pará. Após repassar R$ 700 mil à Tuna Luso Brasileira para melhorias no estádio do Souza, em Belém, a entidade ofereceu R$ 300 mil ao Castanhal e ao Bragantino para investimentos no centro de treinamento do Japiim e no estádio Diogão, respectivamente. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Carlos Ferreira e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Os dois últimos estádios — CT do Castanhal e Diogão, em Bragança — são utilizados regularmente na elite do futebol paraense, mas enfrentam críticas recorrentes quanto à qualidade dos gramados. O Diogão, inclusive, foi alvo de duras reclamações durante o Campeonato Paraense deste ano. Após uma partida no local, o atacante Nicolas, então no Paysandu, classificou o estado do campo como “vergonhoso” e apelou ao Ministério Público. “Ministério Público, pelo amor de Deus, salvem os atletas do Estado do Pará, porque isso aqui é uma vergonha”, disparou à época.

CT do Castanhal foi preparado para receber partidas do Parazão 2025 (Ascom/ Castanhal)

Na última quarta-feira (9), o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, realizou visitas técnicas às duas estruturas. Em breve, as diretorias de Castanhal e Bragantino devem se reunir individualmente para definir como aplicar os recursos.

O repasse faz parte de uma promessa feita por Gluck Paul ainda em dezembro de 2024, quando anunciou negociações com a CBF para destinar verbas à recuperação de três arenas esportivas no estado.

Pelo fato de disputar competições nacionais, como a Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna Luso recebeu o maior investimento entre os três clubes. Com os R$ 700 mil, a Águia Guerreira pretende revitalizar o gramado do Souza, reformar arquibancadas e vestiários e, ainda, instalar um sistema de refletores — item que o estádio ainda não possui, o que impede a realização de partidas noturnas no local.