Projeto da CBF investe mais de R$ 1,3 milhão na revitalização de estádios e CTs no Pará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu o Pará como uma das prioridades do projeto "Palcos do Futebol", iniciativa voltada à melhoria da infraestrutura esportiva no país. Com articulação da Federação Paraense de Futebol (FPF), os investimentos no estado já superam R$ 1,3 milhão em obras em três estruturas: o Estádio do Souza, em Belém; o Diogão, em Bragança; e o centro de treinamento do Castanhal.

Os valores repassados pela CBF foram confirmados pela FPF: R$ 700 mil para o Souza, R$ 300 mil para o Diogão e R$ 300 mil para o CT do Castanhal. A ação tem como objetivo modernizar os espaços e garantir melhores condições de trabalho para clubes, atletas e profissionais do futebol nas mais diversas regiões paraenses.

A iniciativa conta com o apoio direto do presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, que também ocupa a vice-presidência da CBF. Ele tem atuado como uma das principais pontes entre a entidade nacional e os clubes locais.

"Mais do que investimento, o 'Palcos' representa a confiança da CBF no nosso trabalho e o respeito ao futebol paraense. Estamos construindo, juntos, ambientes que inspiram e acolhem o futebol em todos os cantos do Pará", afirmou Gluck Paul.

O projeto também tem o respaldo do presidente da CBF, Samir Xaud. A expectativa da FPF é ampliar as ações para outros estádios e centros esportivos do interior do estado nos próximos meses.