Repasse de verba para reforma do estádio da Tuna é aprovado pela CBF; veja o valor

Segunda colocada do Grupo A da Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna Luso vai receber um repasse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para realizar reformas no Estádio Francisco Vasques, conhecido popularmente como Souza. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o executivo do clube cruzmaltino, Vinícius Pacheco, confirmou que o valor a ser recebido será de R$ 700 mil.

Segundo o dirigente tunante, o repasse já foi aprovado pela CBF, mas ainda não há prazo definido para que o valor seja depositado na conta do clube. Conforme informou Pacheco, na próxima quarta-feira (9), representantes da Tuna se reunirão com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, que também é um dos vices de Samir Xaud na CBF, para acertar os detalhes.

Em dezembro de 2024, o presidente da FPF havia confirmado que havia uma negociação com a CBF para o repasse de verbas destinadas à reforma de três estádios no Pará: o Souza, o CT do Castanhal e o Diogão, casa do Bragantino e alvo de muitas reclamações em relação ao gramado.

No Souza, além da recuperação do gramado, a Tuna deve investir em melhorias nas arquibancadas e vestiários, e há expectativa para a instalação de refletores no local. O estádio ainda não possui sistema de iluminação, o que inviabiliza a realização de jogos no período noturno.

Atualmente, a Tuna ocupa a segunda colocação do Grupo A da Série D, com 21 pontos. O próximo compromisso na competição será justamente contra o líder Manauara-AM, no domingo (13), no Estádio do Souza, às 15h.