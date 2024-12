Presidente da FPF confirma negociação com a CBF para reformas de estádios no Pará

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, confirmou, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, que está pleiteando junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reformas para três estádios de futebol no Pará: Souza (pertencente a Tuna Luso), CT do Castanhal (pertencente ao Castanhal) e Diogão (casa do Bragantino).

Segundo Gluck Paul, as verbas para as reformas estão em análise, mas a aprovação já é dada como certa e os planos são para que as obras iniciem já em 2025.

“Existe um projeto que solicitamos à CBF para uma intervenção nos três estádios [Souza, Diogão e CT do Castanhal]. A verba está em análise e aguardamos o fim do recesso para começar a despachar. Está bem encaminhado, e é pouco provável que [o repasse] não aconteça. O desafio é conseguirmos executar [as obras] ainda este ano, dentro desta competição. É um início”, explicou.

O mandatário da FPF justificou ainda a escolha dos estádios para a reforma, segundo ele por serem locais próprios dos times, existe maior confiança para a manutenção dos espaços.

“Além disso, junto com este projeto, vamos implementar uma consultoria com prestadores de serviços da CBF para a conservação e manutenção do gramado. Isso envolve, além de outras ações, um cuidado especializado com o gramado. Acreditamos que os estádios particulares têm condições de atender às demandas. Já os estádios públicos, por vezes, enfrentam dificuldades devido a compromissos administrativos”, disse.

“Outro ponto é que, sendo estádios próprios, conseguimos flexibilizar o calendário, permitindo sua utilização por outros clubes e eventos ao longo do ano, de forma racional e organizada. Também levamos em conta a logística, ao criar um eixo estratégico, podemos atender vários clubes e suas demandas. Claro que sabemos da importância de outras regiões, mas este é apenas o primeiro passo”, completou.

Sem dizer valores, o presidente da FPF contou que ao calendário de obras ainda será definido.

“Na primeira semana do ano, decidiremos quando as obras serão realizadas. Estamos aguardando para avaliar a pressão e definir o que será feito. Sobre os valores, preferimos não revelar no momento”, finalizou.