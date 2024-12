FPF divulga tabela do Parazão 2025 com datas de quatro rodadas; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou, na noite da última quarta-feira (18), a tabela do Campeonato Paraense 2025. A competição começa no dia 18 de janeiro, com o Remo, atual vice-campeão, enfrentando o São Francisco no estádio Mangueirão. Nesta edição, a disputa contará com 12 times, divididos em quatro grupos.

A primeira rodada será finalizada no domingo (19), com o restante dos jogos. O atual campeão, Paysandu, enfrentará o Capitão Poço às 16h, no estádio da Curuzu.

Mais cedo, às 10h, Tuna Luso e Bragantino se enfrentam no estádio do Souza. No mesmo horário, Castanhal e Caeté duelam no Complexo Esportivo de Castanhal. Já às 15h30, o Santa Rosa encara o Independente, em Ipixuna do Pará. O Cametá recebe o Águia de Marabá no Parque do Bacurau, às 17h.

VEJA MAIS

Na tabela, a FPF divulgou as datas das primeiras quatro rodadas, que vão até o dia 2 de fevereiro.

Regulamento

Conforme definido no Congresso Técnico do Parazão, os 12 times foram separados em três grupos, com Remo, Paysandu e Tuna como cabeças de chave.

Na primeira fase, as equipes de um grupo jogarão contra todos os clubes das outras duas chaves, em turno único. Ao todo, cada time fará oito partidas na etapa classificatória. As oito melhores campanhas avançam para as quartas de final, enquanto as duas piores caem para a Série B1 do Parazão.

Nas quartas de final, as partidas serão únicas, uma novidade adotada no congresso. Os vencedores avançam para as semifinais, enquanto os derrotados disputarão a Copa Grão-Pará, que pode garantir uma vaga na Copa do Brasil.

Tabela Parazão FPF Reprodução / FPF Reprodução / FPF

Nas semifinais, a disputa também será em jogo único, conforme definido no congresso. Apenas a final terá partidas de ida e volta. O Paysandu, atual campeão do campeonato, defenderá o título.

Confira a tabela das 4 rodadas do Parazão 2025

1ª rodada

19 / 01 - 10h - Tuna Luso X Bragantino - Francisco Vasques / Belém

19 / 01 - 10h - Castanhal X Caeté - Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

19 / 01 15h30 - Santa Rosa X Independente - Ipixunão / Ipixuna do Pará

18 / 01 - 18h- Remo X São Francisco - Mangueirão / Belém

19 / 01 - 17h - Cametá X Águia de Marabá - Parque do Bacurau / Cametá

19 / 01 - 16h - Paysandu X Capitão Poço - Curuzu / Belém

2ª rodada

25 / 01 - 15h30 - Bragantino X Santa Rosa - Diogão / Bragança (P.fechado)

25 / 01 - 10h - São Francisco X Castanhal - Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

25 / 01 - 16h - Independente X Tuna Luso - Navegantão / Tucuruí

26 / 01 - 15h30 - Caeté X Remo - E.M. Augusto Corrêa (P.fechado)

25 / 01 - 17h - Águia de Marabá X Paysandu - Zinho Oliveira / Marabá

25 / 01 - 15h30 C Capitão Poço X Cametá - Rufinão / Capitão Poço

3ª rodada

29 / 01 - 15h30 - Bragantino X Caeté - Diogão / Bragança (P.fechado)

28 / 01 - 15h30 - Capitão Poço X Castanhal - Rufinão / Capitão Poço

28 / 01 - 20h - Independente X São Francisco - Navegantão / Tucuruí

29 / 01 - 20h - Águia de Marabá X Remo - Zinho Oliveira / Marabá

28 / 01 - 20h - Cametá X Santa Rosa - Parque do Bacurau / Cametá

28 / 01 - 20h - Paysandu X Tuna Luso - Curuzu / Belém

4ª rodada

01/02 - 15h30 - São Francisco X Bragantino - Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

02 / 02 -10h - Castanhal X Águia de Marabá - Complexo Esportivo / Cast. (P.fechado)

02 / 02 - 15h30 - Caeté X Independente B E.M. Augusto Corrêa (P.fechado)

01 / 02 - 18h30 - Remo X Capitão Poço - Baenão / Belém

02 / 02 - 15h30 - Santa Rosa X Paysandu - Ipixunão / Ipixuna do Pará

01 / 02 - 10h - Tuna Luso X Cametá - Francisco Vasques / Belém