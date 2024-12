Parazão 2025: FPF negocia com empresa e jogos podem ser transmitidos por streaming

O Campeonato Paraense temporada 2025 vem ganhando força. As equipes já iniciaram os seus planejamentos e algumas delas já estão em plena atividade, realizando a exames médicos e pré-temporada com boa parte de seus elencos. Fora das quatro linhas a competição pode ganhar uma novidade na próxima temporada, uma delas é a transmissão das partidas via plataforma de streaming. A informação foi confirmada pelo O Liberal junto ao presidente da Federação Paraense de futebol (FPF), Ricardo Glucl Paul.

O mandatário da FPF, Ricardo Gluck Paul, disse que a Federação está negociando com uma plataforma de streaming para a transmissão de jogos do Campeonato Paraense de 2025. Segundo ele, o acordo tem como foco para o setor digital, e andará lado a lado com a transmissão oficial, que atualmente é realizada pela TV Cultura.

“Nós temos a ideia de ampliar a comunicação do campeonato. Estamos negociando com uma plataforma de streaming para o Parazão, mas isso será um complemento à nossa transmissão principal, que é da TV Cultura. A nossa negociação agora está voltada estritamente para a área digital”, falou.

A intenção da Federação é que a marca do Campeonato Paraense, junto com o governo do Estado do Pará seja mais difundida, com isso, a valorização do produto seja maior, possibilitando mais parceiros.

“Esse acordo quer ampliar ainda mais a marca do Parazão e a do Governo do Estado. Como ambos são interligados, valorizar o estadual também é valorizar o governo. Portanto, esse acordo ajudará a alavancar os dois”, comentou.

O Campeonato Paraense de 2025 já possui data marcada para começar. O maior estadual da Região Norte do Brasil irá iniciar no dia 18 de janeiro, tendo como a primeira rodada, os eternos rivais em campo, com o Paysandu, atual campeão e maior detentor de títulos da competição enfrentando o Capitão Poço, já o Remo terá o “confronto de Leões” diante do São Francisco de Santarém. Além desses jogos, a rodada inicial contará com as partidas entre Tuna x Bragantino, Santa Rosa x Independente e também Cametá x Águia de Marabá.