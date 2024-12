Parazão 2025: FPF aprova mudança no regulamento e aumenta staff no banco de reservas

O Congresso Técnico da Federação Paraense de Futebol realizado no último final de semana trouxe algumas mudanças significativas para a próxima edição do Campeonato Paraense. A principal delas é a diminuição do número de partidas, facilitando a entrada de outras medidas como forma de compensação, entre elas o aumento no staff dos clubes durante as partidas.

Para a edição de 2025, entra em vigor uma medida inédita. Agora, o banco de reservas dos times poderá ter até oito membros, além do elenco relacionado. Pelo regulamento, era estabelecida a presença de seis membros. O ganho de dois profissionais se deu em razão da diminuição de datas do campeonato. Ou seja, reduzindo os custos, é possível reforçar o acompanhamento dos atletas durante as partidas.

VEJA MAIS



Até o Parazão deste ano, a Comissão Técnica era composta pelo treinador, auxiliar técnico, treinador de goleiro, médico, preparador físico, um massagista ou fisioterapeuta, que agora terão a companhia de um fisiologista e do analista de desempenho. A proposta foi feita pelo Santa Rosa e aprovada pela maioria.

Vale lembrar que este ano o Parazão começa no dia 18 de janeiro e tem encerramento previsto para o dia 16 de março, saindo de 14 para 12 datas. Os dois jogos a menos para cada equipe devem representar uma economia de custos significativa. Parte dela será realocada, por exemplo, na melhoria dos jogos, proporcionando maior atenção à saúde dos atletas.