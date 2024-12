Congresso Técnico define que quartas e semifinais do Parazão 2025 serão em jogos únicos

O Parazão terá mudanças em 2025. Conforme decidido no congresso técnico da competição, realizado na manhã deste sábado (7), em Tracuateua, nordeste do Pará, as quartas de final e semifinais, antes disputadas em jogos de ida e volta, agora serão definidas em partidas únicas. A decisão foi aprovada pela maioria clubes participantes da competição.

Conforme foi definido pelo congresso, as partidas únicas serão disputadas sob mando de campo do clube melhor colocado na primeira fase do torneio. Foram favoráveis à mudança Remo, Águia, São Francisco, Santa Rosa, Bragantino e Independente. Paysandu, Caeté, Cametá, Castanhal e Capitão Poço foram contrários. A Tuna não esteve presente na reunião.

O Parazão de 2025 está previsto para começar no dia 19 de janeiro, com 12 times em disputa. O detentor do título é o Paysandu, que venceu o Remo na última edição, em 2024, na final. Os primeiros jogos e a tabela detalhada do torneio devem ser divulgados após o sorteio dos grupos, que será realizado ao final do congresso técnico.

