Águia de Marabá busca empate em jogo com reviravoltas contra o Manaus pela Série D

O Águia de Marabá arrancou um ponto importante fora de casa neste domingo (13), ao empatar por 3 a 3 com o Manaus, no estádio Carlos Zamith, em um duelo direto pelo G-4 do grupo A1 da Série D. A partida, válida pela 12ª rodada, teve seis gols, virada para os dois lados e muita emoção do início ao fim.

Com o resultado, o Manaus chegou aos 17 pontos e segue na terceira colocação do grupo, dentro da zona de classificação. O Águia soma agora 16 e permanece em quinto, ainda na briga por uma vaga na próxima fase.

O primeiro tempo foi dominado pelo time da casa. Logo aos dois minutos, Maurício aproveitou sobra após cobrança de falta e abriu o placar para o Manaus. Cinco minutos depois, foi a vez de Thiago Spice ampliar de cabeça, também em bola parada: 2 a 0. O Águia demorou a responder, mas quase descontou com Brenno e Gustavo Lila. A insistência deu resultado nos acréscimos, quando Fidel puxou contra-ataque pela esquerda e achou Kaique, que bateu firme para diminuir.

Na volta do intervalo, o Águia voltou mais ligado. Aos nove minutos, Kaique marcou um belo gol, pegando de primeira após rebote da defesa, e empatou o jogo. Mesmo com a expulsão de Brenno, aos 19, o Gavião virou o placar com Thalyson, que roubou a bola e finalizou com categoria na saída do goleiro: 3 a 2.

Mas o Manaus não desistiu. Mesmo com um a menos, o time amazonense pressionou e foi premiado aos 38 minutos, quando Gustavo Lila cobrou falta e contou com falha do goleiro Marcos Daniel para deixar tudo igual novamente.

O empate mantém as duas equipes vivas na disputa por uma vaga no mata-mata da Série D. Restando duas rodadas para o fim da primeira fase, cada ponto pode fazer a diferença.