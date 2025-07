Árbitro do jogo entre Paysandu e Atlético-GO relata arremesso de objetos; Papão pode ser punido

O Paysandu recebeu o Atlético-GO no último sábado (12), na Curuzu, em duelo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 2 a 2, com a torcida do time mandante demonstrando insatisfação com a arbitragem. Durante o jogo, foram registrados arremessos de dois objetos no campo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O ato foi identificado pela equipe do árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva, que comandou a partida. O juiz relatou na súmula que uma garrafa com líquido e uma sandália foram lançadas para dentro do gramado.

Conforme o relato, os objetos foram arremessados pela torcida do Paysandu, mandante do jogo.

“Informo que, aos 54 minutos do primeiro tempo, foi arremessada uma garrafa com líquido não identificado e uma sandália em direção ao campo de jogo, não atingindo ninguém, vindo da torcida da equipe mandante, que se encontrava atrás da meta”, escreveu o árbitro Kleber Silva.

VEJA MAIS

A partida foi marcada por um lance polêmico: o pênalti que resultou no segundo gol do Atlético-GO. No lance, o juiz demorou para marcar a falta e, após a cobrança — defendida por Gabriel Mesquita —, identificou uma invasão de Ronaldo Henrique antes da batida e mandou repetir o pênalti.

(Reprodução / CBF)

Na segunda cobrança, Marcelinho converteu e marcou o segundo gol do Dragão. Os jogadores bicolores demonstraram insatisfação com a decisão e reclamaram bastante, assim como os torcedores presentes no estádio da Curuzu.

Vale destacar que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê punições para os clubes em caso de arremesso de objetos ao campo durante uma partida. As penalidades podem variar entre multa e perda de mando de campo para o time mandante da partida. Como a situação foi relatada em súmula, a ação da torcida será investigada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).