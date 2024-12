Paysandu é contrário à redução de jogos no Parazão 2025, afirma executivo

O Paysandu é contra uma possível mudança no regulamento do Campeonato Paraense de 2024. Segundo o executivo de futebol Felipe Albuquerque, representante do Papão no congresso técnico do torneio, que ocorre neste sábado (7), na cidade de Tracuateua, no nordeste do Pará. Segundo dirigente, o Bicola quer manter o formato da competição que foi adotado nos últimos anos.

"Foi feita uma proposta, ainda no pré-congresso técnico, de redução no número de jogos. Entendemos que um campeonato com duas partidas nas quartas e semifinais, no modelo que é feito atualmente, atende aquilo que desejamos. É uma oportunidade de termos um número maior de jogos", disse Felipe.

Vale destacar que o Paysandu terá um calendário cheio em 2025. Há, inclusive, a possibilidade do Papão realizar 70 partidas na próxima temporada. O clube disputará a partir de janeiro cinco competições: Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B do Brasileirão.

Segundo Felipe, a posição do Paysandu em defender a manutenção do número de jogos sai em defesa dos clubes do interior. De acordo com ele, mais jogos nas semifinais trarão mais visibilidade e renda à equipes com sede distante da capital.

"Esses jogos fora da capital são importantes não só para os torcedores de equipes do interior, mas também para os bicolores que não moram em Belém. Sabemos que há interesses de todos os lados, então vamos tentar chegar num equilíbrio no congresso técnico", explicou.

O regulamento do Parazão 2024 será definido neste sábado, durante o congresso técnico. Atualmente, o torneio, que possui 12 equipes, prevê oito rodadas na primeira fase e mata-matas, em jogos de ida e volta, a partir das quartas de final. A sugestão, que será apresentada aos presidentes, será a realização de jogos únicos nas quartas e semifinais.