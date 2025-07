Tuna Luso anuncia retorno de Germano, meio-campista destaque do estadual em 2024

O meio-campista Germano, de 31 anos, foi oficialmente anunciado pela Tuna Luso e voltará a defender o clube cruzmaltino após uma temporada fora. Na última passagem, o jogador foi peça fundamental como principal armador da equipe, ajudando na conquista inédita da Copa Grão Pará de 2024 e contribuindo para o terceiro lugar no Campeonato Paraense daquele ano.

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Germano construiu grande parte de sua carreira no futebol gaúcho, vestindo as camisas de clubes como Glória, Lajeadense, Aimoré, São Luiz, Esportivo, Pelotas e União Frederiquense.

VEJA MAIS

Durante sua primeira passagem pela Águia Guerreira, Germano se destacou ao atuar em 13 partidas e distribuir cinco assistências, o que o consolidou como o principal garçom do time. Esse desempenho de destaque rendeu ao meia uma vaga na seleção do Campeonato Paraense 2024, escolhida pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Após uma breve passagem pelo União Frederiquense, Germano encerrou a temporada 2024 pelo Águia de Marabá, onde disputou nove jogos na Série D do Campeonato Brasileiro. Em seguida, foi emprestado ao Carajás para a disputa da Segundinha Paraense, retornando ao Águia para a atual temporada.

Depois de 11 jogos e um gol pelo time de Marabá, ele deixou o clube definitivamente e voltou ao Carajás. Na sequência, atuou em três partidas pelo Gavião Real, marcando dois gols, mas com a eliminação do time da Segundinha, foi repatriado pela Tuna Luso.

A diretoria da Tuna trabalha para regularizar Germano a tempo de contar com o meia no próximo compromisso da equipe pela Série D, marcado para sábado (5), às 17h30, contra o Manaus, em partida válida pela 11ª rodada da competição.