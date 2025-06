Tuna vence o Águia no Souza e assume a liderança do grupo A1 da Série D

No encontro das Águias pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna Luso Brasileira levou a melhor na tarde deste domingo (29), em Belém. Jogando em casa, no Estádio do Souza, a Lusa venceu o Águia de Marabá pelo placar de 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo A1 da Série D.

Com um gol em cada tempo de jogo, a Águia Guerreira não deu chances para o Azulão marabaense em um Souza quente com o sol das 15h. A vitória da Tuna começou a ser construída com o atacante Gabriel Furtado, que recebeu de Alex Silva na esquerda e, dentro da área finalizou duas vezes para marcar o primeiro gol cruzmaltino, aos 25 minutos da primeira etapa.

A Tuna tentou ampliar e esbarrou nas defesas do goleiro Axel Lopes e na falta de pontaria dos atacantes cruzmaltinos. A Lusa abusou dos cruzamentos na área e levou perigo em quase todos. No primeiro tempo o Águia foi inoperante e quase não foi ao ataque e teve apenas uma chance de gol, com Kaique, de voleio, mas ficou nisso no primeiro tempo.

No retorno do intervalo a Tuna teve chances novamente e mais uma vez apareceu o goleiro Axel Lopes, que defendeu as finalizações de Vini, a falta de Thiago Bagagem e Jayme. A Tuna manteve a pegada, martelou e conseguiu ampliar o marcador no Souza. Após cobrança de escanteio na área do Águia, a bola foi desviada na primeira trave e sobrou livre para o volante Kauê, que mandou para as redes, fechando o placar com mais um triunfo tunante na Série D.

CONFIRA AS FOTOS DA PARTIDA

Panorama

Com a vitória, a Tuna Luso alcançou a liderança do seu grupo. A Lusa chegou aos 21 pontos e ultrapassou o Manauara-AM, que empatou com Manaus-AM em 2 a 2 e chegou ao aproveitamento de 70% de seus pontos na competição nacional. O triunfo dá tranquilidade, pois faltam apenas quatro rodadas para o término da primeira fase e, a Lusa oito pontos para o Manaus-AM, 5ª colocado, primeiro time fora da zona de classificação.

Águia

Do lado do Águia as coisas não andam muito bem, mas segue vivo na luta por uma das vagas na próxima fase. O time marabaense perdeu as duas últimas partidas e está dentro do G4 e ocupa a 3ª posição com 15 pontos. Mas pode ser ultrapassado pelo Independência-AC, que enfrenta o Trem-AP, que jogam hoje (domingo), às 20h30.

Agenda

O próximo compromisso da Tuna na Série D será contra o Manaus-AM, fora de casa, no sábado (5), às 16h30. O confronto está marcado para Arena da Amazônia. Já o Águia recebe o Manauara-AM, também no sábado (7), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA).