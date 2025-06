Flamengo perde para o Bayern-ALE e está eliminado do Mundial de Clubes

O Flamengo deu adeus ao Mundial de Clubes 2025 na tarde deste domingo (29), em Miami, nos Estados Unidos, em jogo válido pelas oitavas de final. O Bayern de Munique venceu o clube carioca pelo placar de 4 a 2 e avançou na competição. Agora, o clube alemão terá pela frente o PSG-FRA, nas quartas de final.

Em um jogo movimentado, o Bayern deu logo o seu cartão de visitas. Com 5 minutos, os alemães abriram o placar em um gol contra de Erick Pulgar. O Flamengo sentiu o gol e não demorou muito para sair o segundo dos europeus. Arrascaeta perdeu a bola no meio-campo, Upamecano recuperou, passou para o artilheiro Harry Kane, que avançou e chutou forte. A bola desviou na zaga rubro-negra e morreu no fundo do gol, aos 8 minutos. Bayern 2 a 0.

O clube brasileiro foi para o ataque e teve boas chances de diminuir, mas o goleiro Neuer salvou o Bayern. Porém, aos 32 minutos, não teve jeito. O Flamengo articulou pela esquerda, Luiz Araújo cruzou na área, Arrascaeta dominou e deu um passe para trás. Gerson chegou batendo forte, sem chances para Neuer, diminuindo para o Mengão.

O gol incendiou a partida, e o Flamengo foi para cima, mas não conseguia realizar o último passe. E, quando tudo parecia caminhar para o intervalo com um placar de 2 a 1, o Bayern ampliou o marcador. Mais um vacilo na saída de bola do Flamengo — desta vez, Luiz Araújo tentou sair jogando, errou, perdeu a bola, e Goretzka finalizou de fora da área, sem dar chances para o goleiro Rossi.

Na volta do intervalo, o Mengão voltou melhor, com mais posse de bola, pressionando a saída de jogo da equipe alemã. Após cruzamento na área feito por Arrascaeta, a bola desviou na mão de Olise, e o árbitro assinalou pênalti para o clube brasileiro. Jorginho foi para a cobrança e deslocou Neuer, diminuindo o placar aos 9 minutos do segundo tempo. Bayern 3 a 2.

A partida ganhou em emoção, e o Flamengo viu de perto a oportunidade de empatar o jogo. Jorginho lançou Bruno Henrique, que saiu cara a cara com Neuer, mas não conseguiu finalizar corretamente.

Mas, aos 27 minutos, veio o golpe final dos alemães. Mais uma saída errada da defesa do Flamengo. Luiz Araújo, mais uma vez, tentou sair driblando na frente da área. Laimer recuperou, tocou para Kimmich, que achou um belo passe para o artilheiro Harry Kane. Na entrada da área, ele mandou para o gol, ampliando e fechando o placar em 4 a 2.