Chapecoense x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/06) pela Série B

Chapecoense x Goiás disputam hoje, domingo (29/06), a 14° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Goiás ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4, RedeTV!, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Goiás acumula na Série B um total de 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já a Chapecoense soma 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 16 gols marcados e 12 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

Chapecoense x Goiás: prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira (Rafael Santos); Victor Caetano, Eduardo Doma (Bruno Leonardo) e João Paulo; Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Neto Pessoa (Perotti) e Marcinho. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Baldória (Gonzalo Freitas), Titi e Lucas Lovat; Marcão Silva, Juninho (Vitinho) e Benítez; Welliton, Anselmo Ramon e Pedrinho (Arthur Caike). Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Goiás

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 29 de junho de 2025, 19h