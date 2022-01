Enchente em Marabá pode tirar estádio do Parazão; três clubes seriam prejudicados

Em contato com a equipe de O Liberal, o diretor de segurança da Federação Paraense de Futebol (FPF), coronel Cláudio Santos, O estádio Zinho Oliveira, em Marabá, onde jogam o Águia e o Gavião Kyikatejê, passa pela avaliação do Ministério Público para que possa ser aprovado.

No entanto, é encarado como um caso especial, já que as enchentes em Marabá afetam o Zinho. Caso os rios continuem a encher, pode haver a transferência do local de jogo para o Rosenão, em Parauapebas, porque as águas já alcançaram um lado das arquibancadas do estádio em Marabá.

"O Zinho é situação especial. Pois, embora esteja sendo regularizado pela prefeitura, há uma possibilidade de enchente. Não temos um quadro definitivo. O Águia estaria solicitando para jogar em Parauapebas. Estamos nesta fase de fechamento destes processos, os que estão ok é que já passaram pelo crivo do MP no ano passado e, naturalmente, os que chegaram estão sendo encaminhados", explicou Cláudio.

O Águia se posicionou nas redes sociais: