Parazão A2: veja como foram os resultados da segunda rodada e o início da terceira

Neste fim de semana chegou ao fim a segunda rodada de jogos da segundinha do Campeonato Paraense, o Parazão A2. No domingo (15), iniciaram os primeiros confrontos da terceira rodada, dando continuidade à briga pela classificação às quartas de final.

A segunda rodada foi encerrada no sábado (14), movimentando os quatro grupos da competição. Pelo Grupo A, o União Paraense venceu a ESMAC fora de casa por 2 a 0 e assumiu a liderança. No Grupo B, Pinheirense e Paragominas ficaram no empate por 1 a 1. Já no Grupo C, o Izabelense fez valer o mando de campo e venceu o Tapajós por 1 a 0. No Grupo D, o Carajás conquistou um importante resultado ao bater o Itupiranga, fora de casa, por 2 a 1.

Início da terceira rodada

No domingo (15), começaram os jogos da terceira rodada. Pelo Grupo A, União Paraense e Amazônia Independente empataram sem golos. Já no Grupo C, o Tapajós se recuperou da derrota anterior e venceu o São Raimundo-PA por 3 a 1. No Grupo B, Paragominas e Urumajó ficaram no empate sem golos. Carajás e Canaã se enfrentam no último jogo da terceira rodada, na quarta-feira (18) as 20h no estádio Rosenão.

Como está a classificação dos grupos?

Grupo A

1 União Paraense – 4 pontos

2 Amazônia Independente – 4 pontos

3 ESMAC – 0 pontos

Grupo B

1 Urumajó – 4 pontos

2 Paragominas – 2 pontos

3 Pinheirense – 1 ponto

Grupo C

1 Tapajós – 3 pontos

2 Izabelense – 3 pontos

3 São Raimundo-PA – 0 ponto

Grupo D

1 Carajás – 3 pontos (1 jogo)

2 Itupiranga – 3 pontos (2 jogos)

3 Canaã – 0 ponto (1 jogo)

VEJA MAIS

Entenda o regulamento do Parazão A2

A edição 2025 da Série A2 do Campeonato Paraense reúne 12 equipes, divididas em quatro grupos com três times cada. Na primeira fase, os clubes se enfrentam entre si dentro dos grupos, em jogos de ida e volta. Ao fim dessa fase, os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

Na segunda fase (quartas), os confrontos serão realizados em jogos de ida e volta, assim como nas semifinais. Os dois finalistas garantem acesso à elite do Parazão em 2026. Já a final será em jogo único, com mando da equipe de melhor campanha.

O regulamento também prevê rebaixamento: os dois piores times, considerando os quatro últimos colocados dos grupos, caem para a Série A3 de 2026.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)