33º Campeonato Paraense de Fisiculturismo promete movimentar Belém neste sábado (31/05)

Belém será palco, neste sábado (31), do maior evento de fisiculturismo do Pará: o 33º Campeonato Paraense, que acontecerá no Teatro Resolve, no IT Center. A competição começa às 9 horas da manhã e segue até às 22 horas, reunindo atletas estreantes e profissionais em uma maratona de força, disciplina e estética corporal. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Resolve, pelo valor de R$ 40,00 no dia do evento.

Com recorde de inscrições, o campeonato conta com 398 atletas — 198 na categoria de estreantes e 200 no estadual — distribuídos em diversas categorias, que levam em conta peso, altura, idade e padrões de vestimenta específicos. É a maior competição do gênero no estado, promovida pela Federação Paraense de Fisiculturismo (IFBBPA), reconhecida pela Confederação Brasileira de Fisiculturismo como a única entidade local legalmente habilitada pelo Ministério do Esporte para organizar competições oficiais.

O campeonato é uma porta de entrada para a elite nacional: os participantes estarão automaticamente classificados para o Campeonato Brasileiro, a maior competição do país, que, por sua vez, seleciona atletas para disputas internacionais.

VEJA MAIS

O evento traz uma grande variedade de categorias no masculino e feminino, divididas por altura e peso, ou apenas peso e idade, com critérios bem definidos para garantir justiça e valorização dos diferentes tipos físicos dentro do esporte. Entre as principais modalidades, estão:

Fisiculturismo Clássico (Games, Clássico e Classic Physique): categoria com subdivisões por peso e altura. A sunga utilizada deve ter até 15 centímetros de largura nas laterais.

(Games, Clássico e Classic Physique): categoria com subdivisões por peso e altura. A sunga utilizada deve ter até 15 centímetros de largura nas laterais. Senior Bodybuilder (Fisiculturismo Sênior): dividida por peso corporal, de 65 kg a acima de 85 kg. Essa categoria exige sungas com laterais de, no mínimo, 5 centímetros.

(Fisiculturismo Sênior): dividida por peso corporal, de 65 kg a acima de 85 kg. Essa categoria exige sungas com laterais de, no mínimo, 5 centímetros. Men's Physique: com traje de bermuda, é focada no físico atlético e estético.

com traje de bermuda, é focada no físico atlético e estético. Biquíni Feminino: exige um padrão de vestimenta e físico mais leve e definido, com ênfase na proporção e leveza muscular, sem volume excessivo.

exige um padrão de vestimenta e físico mais leve e definido, com ênfase na proporção e leveza muscular, sem volume excessivo. Wellness Feminino: categoria feminina com maior volume corporal e pernas mais robustas, exigindo um físico mais avantajado que o da categoria biquíni.

As competições de cada categoria acontecem separadamente, mas, ao final, os campeões da categoria sênior bodybuilding — que é dividida por peso — se enfrentam na disputa pelo título máximo da noite, o “overall”, que consagra o melhor atleta absoluto dentro de cada modalidade.

33º Campeonato Paraense de Fisiculturismo Divulgação Divulgação Divulgação

Um esporte que cresce no Pará

A Federação Paraense de Fisiculturismo, tendo a frente o presidente Rosivan Cardoso, tem se destacado por organizar competições cada vez maiores e mais estruturadas, elevando o nome do Pará no cenário nacional. "O 33º Campeonato reforça esse movimento com números expressivos de atletas e público, consolidando a modalidade como uma das mais competitivas e respeitadas do estado", completa o presidente.