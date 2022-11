Paraense conquista título de profissional em evento internacional de fisiculturismo, em São Paulo

O atleta paraense Alan Dieime conquistou o título da categoria Classic Physique do campeonato internacional de fisiculturismo Muscle Contest Brasil, um dos maiores eventos da modalidade. Com isso, o esportista foi premiado com o cartão profissional, que oficializa a profissionalização dele no esporte. A competição ocorreu no último sábado (26), em Campinas, São Paulo.

Com o cartão profissional, o paraense terá a oportunidade de disputar grandes eventos no mundo todo.

“Se tornar um atleta IBFF PRO (Federação Brasileira de Fisiculturismo & Fitness) é o sonho de todo fisiculturista amador. Eu não imaginava que chegaria tão rápido. Mas nunca deixei de acreditar em mim, no meu potencial, e isso me fez não desistir”, declarou o atleta Alan Dieime.

Alan Dieime entrou no mundo do fisiculturismo há cerca de três anos. Desde então, o paraense tem disputado competições amadoras em todo o país. Segundo ele, são 11 torneios no currículo, onde conseguiu os primeiros lugares e oito overall – que é quando o atleta ganha de todos os outros competidores da sua categoria, seja masculina ou feminina.

(Divulgação)

O atleta contou que esta foi a segunda vez que disputou uma competição que tinha o cartão profissional como prêmio. Alan ressaltou que conquistar esse feito é muito importante para a sua carreira, pois isso significa que seu trabalho está sendo reconhecido.

“Esses campeonatos são mais difíceis, pois disputamos com atletas do mundo todo, com candidatos que possuem muitos anos de dedicação e experiência e que têm todo o suporte técnico que um competidor precisa. A importância desse cartão é ser reconhecido, é o sonho da minha vida. É ver que todo meu esforço e dedicação estão valendo a pena. Para todo atleta que quer viver do fisiculturismo, este cartão é o pontapé inicial para uma grande carreira no esporte”, concluiu Alan Dieime.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)