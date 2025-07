Antônio Monteiro encerra Shooto Brazil 130 com finalização

Na noite da última sexta-feira, 27 de junho, a Upper Arena, no Rio de Janeiro, foi palco de mais uma edição do Shooto Brazil, que entregou ao público uma sequência de combates marcados por nocautes rápidos e finalizações técnicas. O grande destaque da noite ficou para a luta principal, em que Antônio Monteiro, conhecido como “Junior Negão”, finalizou seu adversário, Savio “Índio” de Souza, com um mata-leão aos 2 minutos e 15 segundos do primeiro round.

Além de comemorar a vitória, Monteiro celebrou também a expectativa pela chegada de seus filhos gêmeos, anunciando um momento especial em sua carreira, dentro e fora do cage.

A edição 130 do Shooto Brazil foi marcada por intensidade: ao todo, foram cinco nocautes e cinco finalizações, restando apenas uma luta decidida pelos juízes e outra encerrada por interrupção devido a técnica ilegal em combate amador — números que reafirmam a tradição do evento em proporcionar duelos dinâmicos e repletos de emoção.

Entre os destaques do card preliminar, Thayane Vinhas brilhou em sua estreia profissional ao finalizar Maria Eduarda com um mata-leão aos 1:59 do primeiro round, demonstrando técnica refinada no grappling. Outro momento importante da noite foi protagonizado por Bruno Fernando, que aceitou o desafio de última hora para substituir Leo Jason e venceu o favorito Micael Isaias por finalização no segundo round.

Resultados oficiais – Shooto Brazil 130 – Da Silva vs. Monteiro

Data: 27/06/2025

Local: Upper Arena, Rio de Janeiro, Brasil

Antônio Monteiro venceu Savio “Índio” de Souza por finalização (mata-leão) – 1º round, 2:15

Bruno Fernando venceu Micael Isaias por finalização (mata-leão) – 2º round, 4:40

Renan Oliveira venceu Taigro Costa por decisão unânime – 3 rounds, 5:00

Yuri Anselmo venceu Ronildo Silva por TKO (joelhada no corpo e socos) – 1º round, 3:33

Klinger Pinheiro Ferreira venceu Luiz Eduardo Carneiro por decisão unânime – 3 rounds, 5:00

Thiago Brito venceu Claudiomar Cruz por finalização (mata-leão) – 1º round, 1:45

Douglas Lapa venceu Michel Borges por TKO (socos) – 2º round, 2:02

Thayane Vinhas venceu Maria Eduarda da Silva por finalização (mata-leão) – 1º round, 1:59

Andrea Madruga venceu Wellington Madeira por TKO (socos) – 1º round, 2:01

Igor Marinho venceu Paolo Maggi por desclassificação (técnica ilegal) – 2º round, 2:05

Antonio D’Addario venceu João Pedro Braga por finalização (scarf hold armlock) – 1º round, 1:22

Angelo Coppola venceu Carlos Freire por TKO (socos) – 3º round, 1:40

Francesco Salinaro venceu Helder de Almeida por TKO (socos) – 1º round, 1:21

Well Mutante mantém o cinturão do Colisão Fight Night

O Colisão Fight Night realizou sua oitava edição nas dependências do Ginásio Municipal Leandro Martins, na cidade de Goianésia, Pará. O evento contou com quatro emocionantes lutas de MMA profissional, destacando-se a luta principal entre Well Mutante e Dhemes Gavião Soares. Na ocasião, Well Mutante defendeu com sucesso seu cinturão da categoria até 77 kg, conquistando uma vitória por nocaute no primeiro round. Confira abaixo os resultados das demais lutas do evento:

Colisão Fight Night 8

Jenilto Pitbulluzinho venceu Lucas Pezão por nocaute técnico no 1º round Antônio Punho de Ferro venceu Jailson Boyka por nocaute no 2º round Lucas Terremoto venceu Natan Bombadinho por nocaute no 1º round Well Mutante venceu Dhemes Gavião por nocaute técnico no 1º round

Ben Askren passa por transplante de pulmão

Ben Askren, ex-campeão do Bellator, do ONE Championship e ex-lutador do UFC, passou por um delicado transplante duplo de pulmão após semanas internado com um quadro grave de pneumonia. A informação foi confirmada pela esposa do ex-atleta, Amy Askren, em publicação feita nas redes sociais.

Topuria nocauteia Charles na luta principal do UFC 317

Ilia Topuria fez história no UFC 317, realizado neste sábado (28), em Las Vegas (EUA). Na luta principal do evento, o georgiano-espanhol deu um verdadeiro show: nocauteou Charles do Bronx ainda no primeiro round e conquistou o cinturão dos leves.

Dessa forma, Topuria entra para a seleta lista de lutadores que conquistaram cinturões em duas divisões de peso diferentes.

Pantoja finaliza Kara-France e segue como campeão nos moscas do UFC

Alexandre Pantoja defendeu o cinturão da divisão peso-mosca (até 56,7 kg) pela quarta vez! O brasileiro venceu o desafiante Kai Kara-France na luta co-principal do UFC 317 com mais um mata-leão aplicado pelo lutador mais dominante da categoria desde Demetrious Johnson.

Pantoja agora soma 30 vitórias no cartel, com apenas cinco derrotas, consolidando-se como um dos grandes nomes do UFC na atualidade.