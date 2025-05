Rodrigo Sarafian em ação na luta principal do Lanh Fighter Combat 03

Prepare-se para a terceira edição do LFC – Lanh Fighter Combat! O evento acontecerá neste sábado, dia 24, no Ginásio Municipal DICÃO, na cidade de Acará, prometendo uma noite de muita emoção e disputas de alto nível no MMA.

O destaque da noite fica por conta da luta principal: um confronto imperdível entre os atletas Rodrigo Sarafian e Rogério Monteiro. Será um duelo intermunicipal entre Acará e Ipixuna, trazendo ainda mais emoção para os fãs locais.

Rodrigo Sarafian é um dos principais nomes do Brasil na categoria peso-mosca (até 57 kg), com um impressionante cartel de 24 vitórias. Seu adversário, Rogério Monteiro, também vem com uma trajetória sólida, somando 13 vitórias.

SFT Combat 56 coloca campeões em rota de choque

Após o sucesso do SFT Combat 55, realizado no início de maio e que consagrou Matheus Mesquita como campeão interino meio-médio de Xtreme, a organização retorna aos palcos no dia 24 de maio, em Brasília-DF, onde ocorrerá o SFT Combat 56, com duas disputas de cinturão.

Na luta principal, um encontro de campeões de MMA em peso casado (88 kg) vai definir um novo rei. De um lado, Rafael Soldado, dono do título meio-pesado e embalado por duas vitórias no SFT; do outro, Irwing King Kong, dono da cinta peso-médio e nome consagrado no evento. O vencedor entrará na seleta lista de campeões duplos, ostentando os cinturões até 84 kg e 93 kg.

Patricky Pitbull lidera delegação brasileira em duelos contra russos em Moscou

Consolidado como uma das principais plataformas internacionais de luta agarrada, o Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC) chega à sua décima edição com uma estreia inédita na Rússia. No dia 31 de maio, a capital Moscou será o palco do ADXC 10, evento que reunirá atletas de ponta do grappling e do jiu-jitsu profissional na Voleybol’naya Arena Dynamo.

E o card já tem confirmado um atrativo especial para os fãs: uma série de confrontos entre Brasil e Rússia, com quatro brasileiros em ação contra adversários da casa.

O combate principal entre os representantes do Brasil será protagonizado por Patricky “Pitbull” Freire, ex-campeão do Bellator e veterano do MMA. Em sua estreia no ADXC, o brasileiro enfrentará o russo Arman Tsarukyan, atual atleta do UFC, em uma disputa de grappling em peso casado.

Deiveson Figueiredo dá atualização importante sobre lesão no joelho

Deiveson Figueiredo recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira (15), exatamente 12 dias após a derrota para Cory Sandhagen, no UFC Des Moines. O bicampeão peso-mosca (até 56,7 kg) não vai precisar passar por cirurgia após a lesão no joelho que interrompeu a luta principal do evento.

A informação veio do empresário do brasileiro, Alex Davis, que deu detalhes sobre a lesão sofrida pelo “Deus da Guerra”. Em entrevista ao MMA Fighting, Davis disse que Deiveson sofreu uma ruptura no ligamento anterolateral do joelho. Com isso, a cirurgia foi descartada, e o lutador vai precisar apenas de fisioterapia — que já iniciou — para resolver o problema.

“É muito doloroso. Mas ele não foi finalizado. Foi apenas um acidente bizarro”, disse Davis ao MMA Fighting.

Inglesson de Lara e Bruno Xinoco prometem luta explosiva no LFA 209

O Malai Manso Resort, em Mato Grosso, será palco de um dos eventos mais aguardados do calendário do MMA nacional: o LFA 209, marcado para o próximo dia 24 de maio.

A luta principal da noite colocará frente a frente dois talentos em ascensão da categoria peso-pena: o curitibano Inglesson de Lara e o paraense Bruno Xinoco. Ambos têm um objetivo claro: vencer de forma contundente e conquistar uma vaga no Contender Series ou, quem sabe, disputar o cinturão da organização, considerada a principal porta de entrada para o UFC.

O experiente Bruno Xinoco soma 18 vitórias em 22 combates, com nove nocautes e cinco finalizações no currículo. Ele vê no LFA a chance de catapultar a carreira para voos ainda mais altos.

“Meu objetivo é oferecer um verdadeiro espetáculo ao público e sair vitorioso. Estou focado em protagonizar a melhor luta da noite, superar as expectativas e conquistar a vitória de forma contundente, com um nocaute impressionante. Acredito que meu jogo se encaixa bem com o do meu adversário, mas identifiquei algumas falhas técnicas que pretendo explorar para encerrar a luta de forma decisiva. Visualizo essa vitória como um passo fundamental na minha carreira, especialmente pela grandeza que representa o LFA. Com a permissão de Deus, acredito que posso conquistar essa vitória e abrir portas para o Contender Series e, futuramente, o UFC”, concluiu.

Charles Do Bronx encara Topuria pelo cinturão peso-leve no UFC 317

O UFC oficializou a luta principal do card numerado de número 317, marcado para o dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), durante a tradicional Semana Internacional da Luta.

Charles Do Bronx enfrentará Ilia Topuria na disputa pelo cinturão vago dos pesos-leves, título deixado por Islam Makhachev.

Marcirley participa do card principal da semifinal do PFL

A Professional Fighters League anunciou nesta quarta-feira o card completo de seu segundo evento semifinal da temporada 2025. O torneio acontece no dia 20 de junho, em Wichita (EUA), e terá na luta principal o confronto entre os pesos-leves Gadzhi Rabadanov e Jay-Jay Wilson.

Também luta no evento principal o paraense Marcirley Alves, contra o inglês Jake Hadley. Substituto de última hora no chaveamento, Marcirley abraçou a oportunidade e derrotou o compatriota Leandro Higo por decisão dividida nas quartas de final.

Apenas em sua segunda luta pela PFL, ele terá a chance de se classificar para a final da categoria peso-galo contra o vencedor de Mando Gutierrez x Justin Wetzell, confronto que abre o card principal.