Strike Fight Combat MMA Realiza Sua Primeira Edição no Dia 12 de Abril

O evento de MMA Strike Fight Combat fará sua estreia no Norte do Brasil no próximo dia 12 de abril, na Arena Tieta, localizada na cidade de Vitória do Jari, no estado do Amapá. Com a proposta de agitar o cenário das artes marciais mistas, o evento promete uma noite repleta de emoções e combates de alto nível para os fãs.

A luta principal do card contará com um aguardado confronto entre os atletas Anderson Santos, conhecido como "Sagat", e Adilson Ramos, apelidado de "Touro". Ambos os lutadores têm se destacado em suas respectivas carreiras, prometendo um espetáculo imperdível.

Card Principal do Strike Fight Combat MMA:

01 - Wellington Uchiha vs. João Paulo "Koreano"

02 - João Paulo "JP Strike" vs. Elton Gomes

03 - Rayson Brutos vs. Mateus Silva

04 - Leandro "Leão Pardo" vs. Ismael "Tigrão Psicopata"

05 - Samara Campos vs. Conce Oliveira

06 - Francisley Botinho vs. Leandrinho Empreendimentos

07 - Adilson Ramos "Pica-Pau" vs. Anderson Marques "Sagat"

Além das emocionantes lutas, o evento contará com uma infraestrutura moderna, segurança para todos os presentes e uma equipe de arbitragem altamente qualificada, garantindo a justiça e a integridade das competições. A expectativa é de um grande público, com lutadores locais e regionais mostrando seu talento e determinação no octógono.

Não perca a oportunidade de testemunhar a ascensão do Strike Fight Combat MMA e apoiar os atletas da região! Venha fazer parte dessa história e vivenciar uma noite de adrenalina e emoção.

Cristiano Ronaldo Vai para a Luta e Vira Personagem do Novo Fatal Fury

Se você é fã de jogos eletrônicos e costuma jogar com Cristiano Ronaldo nos games de futebol, prepare-se para uma novidade inusitada: o craque português será um personagem jogável no novo Fatal Fury: City of the Wolves, da SNK, com lançamento previsto para 24 de abril. Esta é a primeira vez que uma celebridade real ganha vida num jogo da franquia.

Cain Velásquez é Condenado nos EUA

Depois de um longo processo judicial, na última segunda-feira (24), Cain Velásquez foi julgado e declarado culpado por tentativa de homicídio, entre outros crimes. O ex-campeão peso-pesado do UFC esteve presente no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, na Califórnia (EUA), e foi condenado a cinco anos de prisão. A notícia foi divulgada inicialmente pela emissora NBC Bay Area e também pelos sites MMA Junkie e MMA Fighting.

Ryan Bader Deixa a PFL

O veterano Ryan Bader seguiu os passos do brasileiro Patrício 'Pitbull' Freire e se tornou mais um campeão histórico do Bellator a deixar a Professional Fighters League (PFL). Ex-lutador do UFC, Bader viveu seu grande momento na carreira no Bellator, onde foi campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado.

Future MMA Esquenta Rivalidade Histórica Brasil x Uruguai em Evento Explosivo

O confronto entre Brasil e Uruguai promete incendiar o cage na 14ª edição do Future MMA, marcada para 6 de abril, a partir das 19h, no Expocentro, em Balneário Camboriú (SC). Com duas lutas principais colocando atletas dos dois países frente a frente, o evento traz um clima de disputa acirrada, que será transmitido ao vivo pelo site oficial www.futurefcmma.com.