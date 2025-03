Shooto Brasil 128 abre temporada com nocautes, finalizações e luta sangrenta na disputa de cinturão

Shooto Brasil abre temporada 2025 com evento eletrizante no Rio de Janeiro

A primeira edição do Shooto Brasil em 2025 aconteceu na última sexta-feira (21), na Upper Arena, no Rio de Janeiro, e proporcionou um espetáculo de artes marciais mistas com nocautes relâmpagos, finalizações técnicas e muita emoção. O destaque da noite foi a disputa do cinturão peso-palha, onde Fabíola Nascimento superou Ana Vitória por nocaute técnico (TKO) no quarto round, sagrando-se a nova campeã da categoria.

Fabíola Nascimento conquista cinturão peso-palha em luta intensa

Na luta principal da noite, Fabíola Nascimento e Ana Vitória travaram um duelo eletrizante pelo título peso-palha da organização. Desde o primeiro round, ambas as atletas apostaram em um alto volume de golpes, protagonizando um combate movimentado. No quarto assalto, Fabíola encaixou uma sequência contundente de ataques, forçando o árbitro a interromper a luta e garantindo a vitória por nocaute técnico (TKO), conquistando o cinturão da categoria.

Outros destaques do evento

A noite também foi marcada por lutas memoráveis. Um dos grandes momentos do evento foi o duelo entre a multicampeã mundial de Jiu-Jitsu Hannett Staack e Jaqueline Cavalcanti. Demonstrando toda sua experiência no grappling, Hannett levou a luta rapidamente para o solo e finalizou a adversária com uma americana ainda no primeiro round.

Resultados oficiais – Shooto Brasil 128

Upper Arena – Rio de Janeiro

CARD PRELIMINAR:

Almir Augusto venceu João Roque por TKO

Nathan “Ironside” venceu Kaike “Bomba” por TKO

Carlos Sátiro venceu Cristofer Silva por decisão unânime

Vinícius “The Chosen One” venceu Matheus “Pitbullzinho” por decisão dividida

CARD PRINCIPAL:

Matheus “Pantaneiro” venceu Eduardo Alencar por finalização (Bulldog Choke)

Hannett Staack venceu Jaqueline Cavalcanti por finalização (Americana)

Rogério “Faraó” venceu Patrício Lima por KO

Claudeci “Imortal” venceu Emerson “Mascote” por finalização (Mata-leão)

Mateus Glória venceu Diogo Yashiro por KO

Patrick Moulin venceu Lucas Caldas por desqualificação (Pisão ilegal)

Fabíola Nascimento venceu Ana Vitória por TKO – Cinturão peso-palha

Yoel Romero brilha e nocauteia em evento de regras híbridas

Mesmo aos 47 anos, Yoel Romero continua demonstrando sua força no mundo das lutas. No último sábado (22), no card do ‘Dirty Boxing’, evento de regras híbridas entre MMA e boxe, realizado em Miami (EUA), o ex-desafiante ao título dos pesos-médios do UFC derrotou Ras Hylton por nocaute nos segundos finais do combate.

Jon Jones entra no ramo da promoção de lutas

O campeão peso-pesado do UFC, Jon Jones, expandiu sua atuação no mundo das lutas e agora é um dos sócios do Dirty Boxing Championship. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site TMZ, destacando a entrada do lutador na promoção de eventos esportivos.

Jungle Fight 135 consagra novos campeões

O Jungle Fight 135 – MMA World League, realizado no sábado (22), na Arena BRB Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, coroou Carol Foro e Wagner Reis como os novos campeões peso-mosca. Carol teve uma atuação dominante e superou a argentina Esquer Sofia de forma arrasadora na luta principal, enquanto Wagner Reis venceu João Pedro Saldanha em um confronto equilibrado e emocionante.