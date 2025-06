Marcirley Alves vence e avança à final do PFL

Depois de vencer Jake Hadley por decisão unânime (triplo 30-26), o paraense Marcirley Alves carimbou seu nome na final do torneio peso-galo. Mesclando bem o jogo da trocação com o grappling, Marcirley não deu brechas para Hadley, sendo apontado vencedor com um triplo 30-26 a seu favor. Além de manter vivo o sonho do título, “Durin”, como o paraense é conhecido, entrará em ação de olho também no prêmio de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões), destinado ao campeão de cada categoria do torneio.

A finalíssima já tem data e oponente definidos. No dia 15 de agosto, Marcirley medirá forças contra o americano Justin Wetzell para definir o grande soberano entre os pesos-galos.

Jon Jones anuncia aposentadoria

Jon Jones se manifestou sobre o fim da sua carreira horas depois do anúncio feito por Dana White, em coletiva de imprensa após o UFC Baku. De acordo com o presidente do UFC, a decisão foi informada pelo próprio Jon Jones através de uma ligação na última sexta-feira (20).

“Hoje, anuncio oficialmente minha aposentadoria do UFC. Esta decisão vem após muita reflexão, e quero reservar um momento para expressar minha mais profunda gratidão pela jornada que vivi ao longo dos anos”, escreveu Jon Jones no início do texto publicado em suas redes sociais.

Jones reservou o fim do comunicado para agradecer pessoas importantes para sua carreira e finalizou o texto com uma mensagem de otimismo:

“Quero agradecer ao UFC, ao Dana, ao Hunter, ao Lorenzo, a Deus, à minha família, aos meus treinadores, aos meus companheiros de equipe e a todos os fãs que me apoiaram em cada capítulo. O apoio inabalável e a fé que vocês depositaram em mim foram a minha base. Aos meus colegas lutadores, obrigado por despertarem o que há de melhor em mim e pelo respeito que compartilhamos dentro e fora do octógono. Ao encerrar este capítulo da minha vida, anseio por novas oportunidades e desafios. O MMA sempre fará parte de quem eu sou, e estou animado para ver como posso continuar contribuindo para o esporte e inspirar outras pessoas de novas maneiras. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada incrível comigo. O melhor ainda está por vir.”

Aos 37 anos, Jon Jones encerra sua carreira com um cartel de 28 vitórias, uma derrota por desclassificação e uma luta sem resultado, consolidando seu status como um dos maiores lutadores da história do MMA.

Khalil Rountree castiga perna de Jamahal Hill

Khalil Rountree transformou tensão em domínio no UFC Baku, neste sábado (21), ao vencer Jamahal Hill com uma performance estratégica e implacável. Com clima de rivalidade evidente na luta entre “vítimas de Alex Poatan”, o lutador explorou o joelho operado do ex-campeão e minou a mobilidade do adversário com chutes baixos e pisões precisos. Ao longo dos cinco rounds, aplicou knockdowns, abriu cortes e impôs controle total para garantir a vitória por decisão unânime.

Bia Mesquita nocauteia rival e conquista cinturão peso-galo do LFA

Na última sexta-feira (20), doze meses após o debute, a multicampeã mundial de jiu-jitsu conquistou seu primeiro título de expressão na nova modalidade. Em ação na luta principal do LFA 211, em Nova York (EUA), “Bia” deu show, nocauteou Sierra Lee Dinwoodie no segundo assalto e conquistou o cinturão peso-galo (61 kg).

Lyoto Machida admite erro em derrota marcante no UFC

O ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC admitiu um erro que lhe custou caro: ter subestimado Yoel Romero. Em entrevista recente ao podcast JAXXON, Lyoto relembrou a noite de 2015, quando sofreu um nocaute brutal diante do cubano. Naquele momento, Romero ainda buscava firmar seu espaço no UFC, enquanto Machida já era um nome consolidado no cenário mundial. Essa diferença de fases acabou influenciando diretamente sua preparação para o combate.

“Ele era duro! Mas, quando vi a técnica dele, achei que conseguiria lidar com isso. Eu tinha feito uma cirurgia e tudo mais, e só tive cinco semanas para a luta. Eu não deveria ter aceitado a luta com tão pouco tempo de preparação. Você não consegue fazer um camp decente em cinco semanas. É preciso pelo menos oito semanas para ficar tranquilo e preparar tudo. Eu meio que subestimei o Yoel, e isso não foi bom, porque ele era muito duro.”