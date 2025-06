Michael Chandler explica enigma de data ‘escolhida’ para encarar McGregor no UFC

Michael Chandler movimentou o mundo do MMA esta semana ao fazer posts enigmáticos envolvendo McGregor. O norte-americano simplesmente fez duas publicações na rede social Threads com uma data (24/01/2026) e o nome "Conor McGregor". Cancelado algumas vezes, o embate ainda é motivo de persistência por parte de “Iron” e de expectativa por parte dos fãs. Em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie, Chandler revelou o motivo das postagens — e o gatilho é bastante íntimo e emblemático. Seria a oportunidade de o lutador e a esposa soprarem velinhas com uma vitória historicamente esperada.

“Eu pesquisei e pensei: ‘Será que, por acaso, é sábado e talvez o UFC faça um show nesse dia?’. 24 de janeiro é o aniversário da minha esposa e também o meu, e, por acaso, é sábado. Então pensei: ‘Vamos colocar isso em prática’ e falar sobre isso”, explicou Michael Chandler ao MMA Junkie.

“É a virada do ano-novo, provavelmente um novo acordo de TV no qual esses caras estão trabalhando. Tenho certeza de que eles estão trabalhando em alguma coisa”, concluiu.

BJ Penn é preso pela terceira vez em uma semana

O ex-campeão duplo do UFC, BJ Penn, voltou a ser detido na última sexta-feira (30), totalizando sua terceira prisão em apenas uma semana. Ícone do MMA mundial e membro do Hall da Fama do UFC, o havaiano de 46 anos foi levado sob custódia por violar os termos de sua fiança, ao não comparecer a uma audiência judicial relacionada às duas detenções anteriores — ambas por denúncias de abuso doméstico.

UFC Vegas 107 tem luta principal cancelada

Realizado neste sábado (31), em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 107 terminou com sentimento de anticlímax. A luta principal da noite, que seria realizada entre Erin Blanchfield e Mayce Barber, na divisão peso-mosca, foi cancelada de última hora. Segundo a jornalista Evelyn Rodrigues, do canal UFC Fight Pass Brasil, o duelo foi cancelado por conta de problemas médicos envolvendo Mayce Barber. A adversária de Erin Blanchfield não foi clinicamente liberada para entrar no octógono.

LFA anuncia retorno a Brasília

O LFA (Legacy Fighting Alliance) está de volta a Brasília. No dia 11 de julho, a capital federal recebe a 212ª edição do maior celeiro de talentos rumo ao UFC. O retorno acontece quatro meses após a última edição realizada na cidade e reforça a consolidação do LFA como a principal vitrine do MMA no país.

Rayanne dos Santos fatura mais de R$ 280 mil por ‘Luta da Noite’ no UFC Vegas 107

Rayanne dos Santos saiu derrotada da luta contra Alice Ardelean, na decisão unânime dos juízes, na abertura do UFC Vegas 107, evento realizado no último sábado (31). Porém, apesar do revés, a paraense levou para casa US$ 50 mil (cerca de R$ 286 mil, na cotação atual) por bônus de “Luta da Noite”.