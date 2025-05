Strike Fight Championship realiza mais uma edição em Belém

Com produção de Felipe Biano e realização da Roxo Strike, no último sábado, 3 de maio, a academia Roxo Strike, localizada no bairro do Jurunas, sediou a 17ª edição do Strike Fight Championship (SFC), um renomado evento de MMA que reuniu lutadores amadores e profissionais na cidade de Belém. Com um card diversificado, o evento proporcionou momentos de muita emoção e exibiu o talento dos atletas locais.

O ponto alto da noite foi a luta principal, entre os competidores Biano e Yago Quaresma. Após três rounds de batalha intensa, Yago saiu vencedor ao aplicar uma finalização por mata-leão no terceiro round, conquistando uma vitória contundente e merecida. A organização já está em ritmo de preparativos para a próxima edição do SFC, prevista para julho. Mais uma vez, o evento promete agitar o universo do MMA regional, com uma noite repleta de emoções e grandes performances.

Com transmissão ao vivo da Globo, Jungle Fight 136 terá duas disputas de cinturão

O Jungle Fight 136 já tem data e local confirmados: será no dia 24 de maio, na cidade de São Paulo, com duas disputas de cinturão e transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e Canal Combate. Considerado o “Brasileirão do MMA”, o card reunirá atletas de todas as regiões do país, representando dez estados diferentes.

Rampage Jackson revela adversário com o soco mais forte que já enfrentou

Em entrevista recente ao Bloody Elbow, Rampage revelou que a lenda Fedor Emelianenko foi o responsável pelos socos mais fortes que já recebeu ao longo da carreira. O russo foi, inclusive, o último adversário da carreira do norte-americano, no Bellator 237, em 2019. “O cara com o soco mais forte, eu costumava dizer que era Kevin Randleman — descanse em paz. Mas agora eu tenho que dizer que foi o Fedor (Emelianenko)”, contou.

Alex Poatan alega ter sido hackeado

Alex Poatan negou a autoria de um tuíte polêmico que criticava a organização e sugeria sua aposentadoria, atribuindo a publicação a um suposto hacker em sua conta no X (antigo Twitter). Em vídeo publicado no Instagram horas depois, o brasileiro desmentiu a mensagem, reforçou sua “ótima relação” com o UFC e afirmou que vai investigar o ocorrido. “Nem sabia disso. Fui hackeado. Faz tempo que não posto nada. Vocês veem aí. Vou estar resolvendo aqui. Nem sei o que está acontecendo. Tenho uma relação muito boa com o UFC, sempre. E as pessoas gostam de ver o mal. Então é isso. Chama!”, disse Poatan.

PFL África! Com campeões no card, liga anuncia evento inaugural

A PFL África vai finalmente iniciar suas atividades como promotora de eventos. A primeira edição do braço africano da Professional Fighters League será realizada no dia 26 de julho, em Cape Town, na África do Sul, como divulgou a própria organização por meio das redes sociais.

Deiveson Figueiredo se pronuncia após lesão no UFC: “Sou um guerreiro”

Deiveson Figueiredo recorreu às redes sociais para comentar o resultado e tranquilizar seus seguidores. O paraense sofreu um nocaute técnico no segundo round após machucar o joelho durante uma transição no solo, o que o forçou a abandonar o duelo. Em uma publicação no Instagram, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) demonstrou gratidão e resiliência. “Nem sempre o resultado é o que a gente deseja, mas a luta continua. Agradeço de coração a Deus, minha família, minha equipe e a todos vocês que torcem, apoiam e acreditam em mim. Vamos voltar mais fortes. Eu sou um guerreiro, e esse é só mais um capítulo da minha história!”, escreveu.