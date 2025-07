Salvaterra Marajó Fight realiza sua 11ª edição neste sábado, em Salvaterra, na Ilha do Marajó

A cidade de Salvaterra, localizada na Ilha do Marajó (PA), receberá, no próximo sábado (5 de julho), a décima primeira edição do maior evento de MMA da região do Marajó: o SMF (Salvaterra Marajó Fight). O evento acontecerá a partir das 20h, na Casa de Shows Eclipse, e contará com 10 lutas profissionais de MMA. A luta principal do evento reunirá atletas locais de Salvaterra, com o aguardado confronto entre Ricardo Grafite e Thiago Salvaterra, duas grandes promessas do MMA paraense.

Roberval Souza, presidente do SMF, comentou sobre a expectativa para o retorno do evento: "Preparamos um card especial para que o público da Ilha do Marajó e de Salvaterra possa, novamente, assistir ao melhor do MMA da nossa região. Serão 10 grandes lutas, e vamos levar um verdadeiro espetáculo para o povo do Marajó no dia 5 de julho, aqui em Salvaterra. Nosso objetivo é revelar talentos que possam conquistar espaço no cenário nacional e internacional do MMA. Contamos com a presença de todos vocês!"

Salvaterra Marajó Fight 11 – Card completo:

01 – Gustavo Santos vs. Jean Coreano

02 – Jackson Pitbull vs. Carlos Rodrigues

03 – Rodolfo Neto vs. Rafael Borges

04 – Rafael Maia vs. Eduardo Twister

05 – Madson Coringa vs. Allyson Praia

06 – Matheus Pitbullzinho vs. Victor Marajó

07 – Jaqueline Mesquita vs. Suzana Reis

08 – Nicolas Brito vs. Miguel Cebolinha

09 – Wanderson Caldas vs. Lucas Moreira

10 – Ricardo Grafite vs. Thiago Salvaterra

Matheus Buffa luta na Polônia em julho, no KSW 108

No próximo dia 19 de julho, Matheus Scheffel estará em ação na edição 108 do KSW, em Olsztyn, na Polônia, onde enfrentará Michal Martinek. Aos 32 anos, o curitibano possui 18 vitórias e 12 derrotas na carreira, enquanto seu adversário, natural da República Tcheca, tem 35 anos e um cartel de 11 vitórias e seis derrotas. Buffa comenta sobre os treinos e as expectativas para mais uma participação no evento europeu.

Ex-UFC é preso por acusações de sequestro e violência doméstica

Veterano do MMA e ex-lutador do UFC, Godofredo Pepey foi preso na última segunda-feira (30), em Deerfield Beach, na Flórida (EUA), sob graves acusações de sequestro e violência doméstica contra sua esposa, Samara Mello. De acordo com informações apuradas pelo site Combate, o brasileiro teria agredido fisicamente a companheira, impedido sua comunicação com as autoridades e a mantido em cárcere dentro da residência do casal.

LFA anuncia card da edição 212

O LFA anunciou oficialmente o card completo da edição 212, que acontecerá no próximo dia 11 de julho, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília. Com início às 21h (horário de Brasília), a transmissão do card principal será ao vivo para todo o mundo pelo UFC Fight Pass.

Além da aguardada luta principal, o evento traz de volta nomes já conhecidos do público do LFA, como Diego Dias, Herberh “Índio” Souza, Michel “Pânico” Lima, Marina Monteiro, Nawiara Ferreira, Daniel BZK, JP Moreira, Felipe Herculano, Samuel Dias, Beatriz Consuli, entre outros talentos promissores que vêm se destacando nas edições anteriores.

Entre os duelos mais esperados, destaque para o combate entre Diego Dias e Claudio Ribeiro, ex-UFC, válido pela categoria dos pesos-médios, que colocará frente a frente dois lutadores experientes. No peso-galo, Herberh “Índio” Souza enfrentará Michel “Pânico” Lima. No feminino, a invicta Beatriz Consuli buscará sua sexta vitória na carreira — a quinta pelo LFA — diante de Naiane Silva, em duelo válido pelo peso-mosca.

BJJ Clubes anuncia retorno em 2025 com novo formato

O cenário do jiu-jitsu brasileiro ganhará um novo capítulo em 2025 com o retorno do BJJ Clubes, evento que promete movimentar a comunidade da arte suave com uma proposta renovada e a presença de algumas das maiores potências do esporte.

O evento, que já se consolidou como uma vitrine para talentos e projetos de base do jiu-jitsu, retorna após um período de reformulação em sua estrutura organizacional e desportiva. Detalhes sobre datas, local e regulamento completo ainda serão anunciados nos canais oficiais do BJJ Clubes e das equipes envolvidas.