Shooto Brasil 130 acontece nesta sexta-feira

A Upper Arena, no Rio de Janeiro, será palco, nesta sexta-feira, 27 de junho, da 130ª edição do Shooto Brasil, um dos eventos mais tradicionais do MMA nacional. Com lutas que vão do amador ao profissional, o espaço está reservado para que as promessas do esporte mostrem seus talentos. O card principal traz sete combates, com foco nas categorias meio-médio e leve. Na luta principal, Bruno “The Prince” enfrenta Micael Braga, pela divisão dos leves. Antes, Sávio “Índio” encara Antonio Monteiro (Nova União), também no peso leve. Outro destaque é o confronto entre Renan “Muchacho” e Taigro “Urso Branco”, pela divisão dos penas.

No card preliminar, o público verá duelos nas categorias átomo, pena, galo, meio-médio, mosca e peso combinado. Nomes de academias como Extreme Total Fight, Família Galdino, HRG Team e Team Cyborg MMA compõem a programação.

O card amador abre o evento com cinco lutas, distribuídas entre os pesos meio-médio, galo, leve e médio. Atletas de equipes conhecidas, como Nova União, RD Champions, OCS JJ Manaus, entre outras, estarão em ação. Destaques para Maria Eduarda Oliveira, Luiz Eduardo “Dudu do Bronx” e Claudio “Pitbull”.

Shooto Brasil 130

27/06/2025 – Upper Arena, Rio de Janeiro

Card Amador

Francesco “The Gorilla” Salinaro x José Helder – Peso Meio-Médio (77,1 kg)

Angelo “Copperfield” Coppola x Carlos “Caique PQD” – Peso Galo (61,2 kg)

Antonio D’Addario x João Pedro Braga – Peso Leve (70,3 kg)

Paolo Maggi x Leonardo “Leão Branco” – Peso Médio (83,9 kg)

Andrea Madruga x Thiago Resende – Peso Galo (61,2 kg)

Card Preliminar

Maria Eduarda Oliveira x Thayane Vinhas – Peso Átomo (47,6 kg)

Luiz Eduardo “Dudu do Bronx” x Heimo Gregório – Peso Combinado (64 kg)

Card Principal

Douglas “Robozin” Junior x Michel Borges “P90” – Peso Meio-Médio (77,1 kg)

Claudio “Pitbull” x Thiago “Robocop” Brito – Peso Mosca (56,7 kg)

Ronildo Silva x Yuri Anselmo – Peso Meio-Médio (77,1 kg)

[Sem adversário definido] x Klinger Pinheiro – Peso Galo (61,2 kg)

Renan “Muchacho” x Taigro “Urso Branco” – Peso Pena (65,7 kg)

Bruno “The Prince” x Micael Braga – Peso Leve (70,3 kg)

Sávio “Índio” x Antonio Monteiro – Peso Leve (70,3 kg)

