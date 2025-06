Informação arma o Remo contra o Athletico

Como agravante à crise do Athletico Paranaense, uma estatística causa pavor ao evidenciar a vulnerabilidade do time em lances de escanteios e faltas. Assim foram sofridos 8 dos 16 gols tomados pelo Furacão nesta Série B. Esse dado foi estudado detalhadamente pela análise de desempenho do Remo, que pretende tirar proveito no sábado, até por ser um dos pontos fortes do time azulino. É a informação servindo de arma para o Leão, em um trabalho do recém-contratado Cadu Furtado, especialista em análise de bolas paradas.

Outra vulnerabilidade do Athletico Paranaense está no aspecto emocional. Há um clima de forte tensão no clube, em razão da campanha (12º lugar), uma pressão da qual o Remo pretende se beneficiar. O jogo será sábado, às 18h30, na Arena da Baixada.

Passar a “lanterna” é o objetivo imediato

No passo a passo que o Paysandu tanto precisa na Série B, o primeiro é se livrar da “lanterna”. Para isso, precisa vencer o Botafogo/SP amanhã e torcer por derrota do Athletic em casa, no sábado, diante do Operário. Nesta rodada, também convêm aos bicolores derrotas do Amazonas para o Criciúma e do Volta Redonda para o Avaí.

Mesmo que os outros resultados não ajudem, uma vitória sobre o Botafogo/SP teria o poder de reanimar os bicolores neste novo ciclo, com Claudinei Oliveira e demais recém-contratados. Mais importante ainda porque o jogo seguinte será o clássico contra o Clube do Remo, no sábado, dia 21. Nesses dois jogos, estreias em profusão no Paysandu.

BAIXINHAS

A angústia pela péssima campanha levou o Paysandu a se arrojar a ponto de pagar multa rescisória (R$ 300 mil, segundo o Lance!) para tirar Claudinei Oliveira do Londrina. Sobrou arrojo também na contratação de dez jogadores na segunda janela de transferências. Afinal, evitar o rebaixamento é uma missão sem preço.

Os atacantes Vini Faria (Paysandu) e Marrony (Remo) surgiram ontem no BID da CBF. Eles não constavam na terça-feira, mas foram registrados dentro do prazo. Nesses casos, a CBF pode publicar no Boletim Informativo Diário até uma semana depois do fechamento da janela de transferências, e ontem ficaram aptos.

Sávio e Pedro Castro são os responsáveis pelas cobranças de faltas e escanteios no Leão Azul. Enquanto o Remo treina para explorar a vulnerabilidade do Athletico Paranaense nos lances de bola parada, o adversário trabalha para corrigir essas deficiências.

Artur Monteiro, 20 anos, é mais um estrangeiro no Paysandu. O volante estreou contra o Cuiabá. Está no futebol brasileiro desde 2023. Surgiu no VF4, da Paraíba, transferiu-se para o Sport Recife, de onde veio para o sub-20 do Papão e já integra o elenco profissional.

Pedro Rocha, artilheiro do Remo, teve boa passagem pelo Athletico Paranaense em 2021/22. Fez 35 jogos, 8 gols e 6 assistências, na época cedido pelo Spartak Moscou, da Rússia. Depois, teve passagens discretas por Fortaleza e Criciúma, até reencontrar a felicidade de jogar futebol vestindo azul-marinho.

Borasi segue treinando no Paysandu apenas para cumprir contrato, até o fim deste mês, mas sem jogar. Depois, ficará livre até a abertura da próxima janela, no dia 10 de julho, quando deverá se integrar ao elenco do Criciúma.

Segue o suspense sobre o novo técnico do Remo. Há expectativa pela vinda de Antônio Oliveira ou Maurício Barbieri. Enquanto isso, o Vila Nova anuncia Luizinho Lopes, ex-Paysandu, para o lugar de Rafael Lacerda. Já são 10 trocas de técnico em 11 rodadas da Série B.