Ídolo do Manchester United, ex-jogador assina com a PFL

O ex-capitão da Seleção Francesa e ídolo do Manchester United, Patrice Evra, vai trocar os gramados pelo cage. Aos 43 anos, o ex-lateral está oficialmente confirmado como novo nome da PFL (Professional Fighters League) e fará sua estreia amadora no MMA no dia 23 de maio, na Accor Arena, em Paris.

Bruno “Xinoco” Henrique faz a luta principal do LFA 209

O LFA anunciou que a edição de número 209 da companhia, marcada para o dia 24 de maio, no Mato Grosso, terá como luta principal o combate entre Inglesson De Lara e o paraense Bruno “Xinoco” Henrique. O evento terá como palco o Malai Manso Resort, único resort all-inclusive do Centro-Oeste certificado pela Associação Brasileira de Resorts.

O card principal do LFA 209 será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass, tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo, a partir das 21h, no horário oficial de Brasília.

Ian Garry vence batalha contra Carlos Prates

Diante do até então invicto na empresa, Carlos Prates, Ian Machado Garry sofreu — sobretudo nos rounds finais —, mas venceu o brasileiro por decisão unânime dos juízes após os cinco rounds programados de disputa.

"Não estava tão machucado, estava consciente. Sei o quão ele é perigoso. Ele é brasileiro, minha alma é brasileira. Estava sob controle, queria ser inteligente. Esse cara é uma lenda. Disse para todo mundo que iria fazer e fiz exatamente isso. Não quis deixar ele confortável em pé. Bati nele com força e ele seguiu avançando. Minha meta é mostrar que sou um dos caras mais dispostos que já existiu. Vou para o Canadá e vou ser o reserva para a disputa de título. Vamos lá", declarou o irlandês, ainda no octógono, logo após a vitória.

Michel Pereira faz luta morna e perde segunda seguida no UFC

Um dos lutadores mais empolgantes do atual plantel do Ultimate, Michel Pereira carrega a alcunha de "showman" dentro da organização. Mas neste sábado (26), no card principal do UFC Kansas City, o paraense não fez jus à fama — muito pelo contrário. Irreconhecível dentro do octógono, o "Paraense Voador" fez uma luta morna e foi amplamente dominado por Abus Magomedov, sendo superado por decisão unânime dos juízes.