Perfect Fight Champions realiza sua primeira edição neste sábado em Outeiro

O evento de MMA Perfect Fight Champions fará sua estreia no cenário das artes marciais mistas no Norte do Brasil no próximo dia 15 de março, a partir das 20h, no ginásio da Escola Bosque, localizado no Distrito de Outeiro. Esta primeira edição promete agitar os fãs de MMA da região, trazendo um card repleto de lutas emocionantes e grandes talentos.

Um dos confrontos mais aguardados da noite será entre representantes dos estados do Pará e Maranhão. O atleta paraense Jerry Vilhena enfrentará Manoel Maranhão, que representará seu estado natal. Esta luta promete ser um verdadeiro espetáculo, com ambos os lutadores buscando a vitória para elevar o nome de suas respectivas regiões.

Na luta principal da noite, teremos o duelo entre Outeiro e Belém. Carlos Alberto da Silva, conhecido como "Betinho Capoeira", representará o Distrito de Outeiro, enquanto Bruno de Oliveira, apelidado de "Pezão", lutará em nome da capital paraense, Belém. Esta disputa na categoria peso-leve (até 70 kg) é cercada de grande expectativa, já que ambos os lutadores são reconhecidos por seu talento e garra dentro do octógono.

O evento também contará com diversas lutas amadoras, proporcionando uma plataforma para novos talentos da região mostrarem suas habilidades e conquistarem espaço no mundo do MMA. Além disso, o Perfect Fight Champions visa promover a prática das artes marciais mistas, incentivando jovens atletas a se destacarem no esporte.

Os ingressos estão disponíveis, e a expectativa é de um grande público, já que o evento representa uma oportunidade única para os fãs de MMA conhecerem de perto os principais lutadores da região. Não perca a chance de viver essa experiência emocionante e apoiar os atletas locais nesta noite histórica para o MMA no Norte do Brasil!

Ronaldo Jacaré lança biografia

Campeão mundial de jiu-jítsu e ex-lutador de MMA, Ronaldo Jacaré assumiu uma nova função: a de escritor. No dia 29 de março, o lutador fará o lançamento da autobiografia "Desistir Nunca Foi a Opção" e do livro infantil "Eu Nasci Para Ser Um Campeão", no Teatro da Faculdade La Salle, em Manaus, às 8h.

Amanda Lemos mira nova disputa de cinturão

A paraense Amanda Lemos já está focada no futuro após vencer a compatriota Iasmin Lucindo no UFC 313, realizado no último sábado, em Las Vegas. O objetivo da lutadora, de 37 anos, é ter uma nova oportunidade de disputar o cinturão do peso-palha feminino.

Para mim, como mulher, é muito importante essa vitória. Representar meu país, meu estado e minha cidade e ainda influenciar, de alguma forma, a nova geração. Ainda tenho uma caminhada rumo ao cinturão e o meu objetivo é esse: ser campeã - afirmou Amanda.

Frank Mir deixa luta contra Fabrício Werdum na GFL após cirurgia

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Fabrício Werdum teria seu retorno ao MMA confirmado em um duelo contra Frank Mir, na GFL (Global Fight League), nova organização de MMA. No entanto, o confronto foi cancelado após o lutador norte-americano precisar passar por uma cirurgia delicada na coluna nos últimos dias.