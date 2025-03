Barcarena recebe o PST Combat neste domingo

A cidade de Barcarena, no Pará, irá receber, no próximo domingo, o PST Combat. Organizado por Cristiano Miranda, o evento contará com vários combates de Jiu-Jitsu, Muay Thai e MMA. O evento acontecerá na Arena NRZ, localizada na Avenida Gerônimo Pimentel. As atividades terão início às 18h, e os ingressos custam R$ 20,00 ou R$ 10,00 mais 1 kg de alimento não perecível.

A cidade de Barcarena se prepara para um grande evento esportivo no próximo domingo: o PST Combat, organizado por Cristiano Miranda. Este evento promete ser uma verdadeira celebração das artes marciais, reunindo competidores de Jiu-Jitsu, Muay Thai e MMA em combates eletrizantes que vão agitar a Arena NRZ, localizada na Avenida Gerônimo Pimentel. As atividades terão início às 18h, proporcionando uma noite repleta de adrenalina e emoção para os amantes das lutas. Os ingressos já estão disponíveis a preços acessíveis: R$ 20,00 ou R$ 10,00 mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, uma iniciativa que visa promover a solidariedade e ajudar aqueles que mais precisam na comunidade.

Além das lutas, o PST Combat também promete uma atmosfera vibrante, com a presença de torcedores e familiares, tornando o evento uma verdadeira festa das artes marciais. Se você é fã de esportes de combate ou está em busca de uma programação diferente, não perca a oportunidade de prestigiar os talentos locais e vivenciar momentos emocionantes. Venha apoiar os atletas e fazer parte desse grande espetáculo!

Amanda Lemos vence Iasmin Lucindo no UFC 313

No Dia Internacional da Mulher, Amanda Lemos derrotou Iasmin Lucindo por decisão unânime dos jurados na única luta feminina do UFC 313, em duelo válido pela categoria peso-palha (até 52,1 kg). Com o triunfo, a antiga desafiante ao título da divisão se recuperou da derrota para Virna Jandiroba e voltou à coluna das vitórias, além de proteger a quinta posição na categoria.

Ankalaev vence Alex Poatan no UFC 313 e conquista cinturão

O UFC tem um novo campeão no peso meio-pesado. Neste sábado, em Las Vegas, Magomed Ankalaev derrotou Alex Poatan na decisão dos juízes (49-46, 48-47 e 48-47) e conquistou o cinturão até 93 kg.

PFL anuncia participantes do torneio de pesos pesados

A PFL anunciou os oito lutadores que competirão em cada categoria de peso, juntamente com nomes alternativos para a divisão de 205 libras. No peso pesado, destacam-se o ex-campeão interino do Bellator, Valentin Moldavsky, e o recém-contratado veterano do UFC, Alexander Romanov. Já no peso meio-pesado, o ex-campeão do Bellator e veterano do UFC, Phil Davis, competirá ao lado dos ex-campeões do PFL, Rob Wilkinson e Antonio Carlos Jr.

Abaixo está a lista completa de lutadores que participarão das duas maiores categorias de peso dos torneios da PFL 2025.

Peso pesado:

Valentin Moldavsky (13-4)

Alexander Romanov (18-3)

Oleg Popov (19-2)

Linton Vassell (25-10)

Sergey Bilostenniy (13-3)

Tim Johnson (18-11)

Pouya Rahmani (4-0)

Abraham Babily (5-1)

Peso meio-pesado:

Phil Davis (24-7)

Rob Wilkinson (19-3)

Karl Moore (12-3)

Marcelo Nunes (11-2)

Antonio Carlos Jr. (16-6)

Simeon Powell (10-1)

Karl Albrektsson (14-6)

Sullivan Cauley (6-1)

Alex Polizzi (11-4) e Rafael Xavier (13-8) servirão como suplentes.