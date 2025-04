Popó Freitas promete nocaute rápido contra Duda Nagle no FMS 6

A expectativa para a sexta edição do Fight Music Show (FMS) está a todo vapor. O boxeador Popó Freitas vai enfrentar Duda Nagle, ator e empresário estreante no evento. Na primeira encarada, Popó não economizou nas palavras e já deixou claro que quer resolver a luta rapidamente. Ele ironizou: “Se o Duda não estiver bem preparado, não passa de 1 minuto. Se estiver, vai durar um minuto e meio, no máximo”, afirmou o tetracampeão mundial de boxe.

Apesar do tom desafiador de Popó, Duda, que faz 42 anos no dia da luta, não se intimidou. Ele se mostrou focado e prometeu entregar o melhor desempenho possível. “Estou treinando como se não houvesse amanhã, estudando Boxe e cada movimento do Popó. Vou dar o meu melhor no ringue”, garantiu.

Uruguaios brilham no Future MMA 14 e vencem brasileiros

A 14ª edição do Future MMA aconteceu no último domingo (06) em Balneário Camboriú (SC), com nove lutas emocionantes. Nos combates principais, os uruguaios Agustin Paez e Sergio Martínez superaram os brasileiros Lucas Sorin e Bruno Coelho “Black Roots”, conquistando vitórias importantes. Apesar das derrotas brasileiras, o público ficou satisfeito com a qualidade dos confrontos.

Conor McGregor exibe novo carro de luxo avaliado em R$ 7 milhões

Mesmo afastado do octógono, Conor McGregor continua ostentando seu estilo de vida luxuoso. O astro irlandês do UFC mostrou seu novo carro nas redes sociais: um Rolls-Royce Phantom Mansory, avaliado em mais de R$ 7 milhões. “Meu novo Dubai Whip está pronto! Obrigado, meus parceiros da @mansory.middle.east!”, escreveu McGregor.

Talita Alencar vence no UFC Vegas 105 com domínio no grappling

Talita Alencar, campeã mundial de jiu-jitsu, brilhou no UFC Vegas 105 ao vencer Vanessa Demopoulos por decisão unânime. A brasileira, especializada no grappling, dominou a luta do começo ao fim, mostrando evolução no seu jogo de agarramento e deixando claro seu potencial na categoria peso-palha (52 kg).

Werdum cancela participação na GFL

Fabrício Werdum revelou no podcast Mundo da Luta que não participará mais da Global Fight League (GFL). O ex-campeão do UFC estava escalado para enfrentar Frank Mir, mas o americano precisou cancelar o combate devido a uma cirurgia na coluna. Werdum explicou que, sem esse duelo, não faria sentido continuar no evento.

GFL anuncia dois grandes eventos com 31 lutas em dois dias

A Global Fight League (GFL) revelou os cards de suas duas primeiras edições, que ocorrerão em Los Angeles, nos dias 24 e 25 de maio. Ao todo, serão 31 lutas, com grandes nomes como Holly Holm, Tony Ferguson, Alexander Gustafsson, Marlon Moraes e Thiago Marreta. Além disso, combates históricos, como Renan Barão contra Urijah Faber e Anthony Pettis enfrentando Ben Henderson, vão agitar o evento. A GFL contará com equipes de várias cidades ao redor do mundo, incluindo Los Angeles, Nova York, Londres, Dubai, São Paulo e Miami.